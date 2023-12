Schneechaos in Bayern: FC-Bayern-Spiel gegen Union abgesagt

Starke Schneefälle legen den Süden Bayerns lahm: Der Zug- und Flugverkehr in München ist eingestellt. Auf den Straßen kommt es zu vielen Unfällen. Bei diesen Bedingungen ist auch an Fußball in der Allianz-Arena nicht zu denken. Die für 15.30 Uhr angesetzte Bundesligapartie zwischen Bayern München und dem 1. FC Union wurde nur Stunden vor dem Anpfiff abgesagt.

In einer Mitteilung erklärte der FC Bayern die Vorsichtsmaßnahme. "Auch, wenn es möglich gewesen wäre, das Spielfeld in der Allianz Arena bis zum Nachmittag in einen Zustand zu bringen, der die Durchführung des Spiels ermöglicht hätte, machten Sicherheitsrisiken und die Verkehrssituation eine Absage unumgänglich. Dachlawinen in der Allianz Arena stellen ein unkalkulierbares Risiko für die Zuschauer dar. Außerdem ist eine Anfahrt zur Arena kaum möglich." Auch Vorstandchef Jan-Christian Dreesen bedauert, "dass wir das Spiel absagen müssen, aber die Sicherheit unserer Fans und der Anhänger von Union Berlin genießt absolute Priorität. Zudem ist die Zufahrt zur Allianz Arena durch zahlreche Straßensperrungen und diverse Ausfälle bei den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gewährleistet. Über einen möglichen neuen Termin informieren wir so bald wie möglich.“