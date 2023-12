Geiseldrama in Nahost: Wer verhandelt eigentlich mit wem?

Noch immer hält das Schicksal der Geiseln in der Hand palästinensischer Terrorgruppen die Welt in Atem. Nachrichten über den jeweils aktuellen Verhandlungsstand füllen unter anderem den BR24-Nahost-Ticker. Insgesamt fünfmal konnten wir bisher über die Freilassung einzelner Gruppen, zumeist Kinder und Frauen, berichten.

Es sind bei Weitem nicht nur israelische Staatsbürger: Heute etwa soll ein Flugzeug mit 17 Verschleppten aus Thailand am Flughafen Bangkok landen. Die Zahl der Geiseln mit deutschem Pass beziffert das Auswärtige Amt auf 20, wieder freigelassen wurden bisher zwölf.

Man "arbeite sehr hart" mit den Vermittlern, um einen "Kompromiss zu schließen", sagt ein Hamas-Sprecher dem Nachrichtensender Al-Jazeera. Wer verhandelt da über was, und wie könnte es weitergehen?

Israel unter Zugzwang

Die Hauptakteure: Israel und die Hamas. Die angeschlagene israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu – aus militärstrategischen Gründen wie aus ihrem Selbstverständnis heraus eigentlich Verfechterin einer unnachgiebigen Linie – steht unter Erfolgszwang, die Geiseln unversehrt nach Hause zu bringen. Jan Busse, Konfliktforscher und Nahostexperte an der Bundeswehruniversität München (s.u.), sieht eine schwer auflösbare Spannung zwischen den israelischen Kriegszielen – der Zerstörung der Hamas und Geiselbefreiung: "Da sind ja nicht nur die Bilder von Demonstrationen verzweifelter Angehöriger, sondern auch der Druck des Auslands. Soweit ich weiß, haben Netanjahu und Joe Biden in der letzten Zeit 13 Mal miteinander telefoniert."

Die Hamas spielt auf Zeit

Die Gegenseite – deren Menschenraub gemäß Völkerrecht ein Kriegsverbrechen darstellt – hat es weniger eilig, ihr menschliches Faustpfand aus der Hand zu geben. Schließlich kann sie jede herausgehandelte Feuerpause, jeden aus israelischer Haft entlassenen Palästinenser als Propagandaerfolg nicht nur bei ihren Anhängern, sondern bei allen Palästinensern verbuchen. Dazu kommt die außenpolitische Wirkung.

Steven Höfner, der das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) für die palästinensischen Gebiete in Ramallah leitet (s.u.), beschreibt die Strategie der Hamas so: "Die Terror-Operationen der Hamas vom 7. Oktober waren nicht dazu gedacht, Israel militärisch zu schlagen. Es ging darum, mit barbarischen Taten möglichst grausame Bilder zu erzeugen und schärfste Gegenmaßnahmen zu provozieren. Die erwartbare Eskalation hat dazu geführt, dass Israel bei vielen, vor allem im globalen Süden, als Aggressor dasteht."

Ein Spiel mit vielen Akteuren

Auch die Verhandlungssituation ist komplex. Schließlich sind neben Israel und der Hamas auch internationale Vermittler und indirekt die betroffenen Drittstaaten involviert. Die Vorstellung, dass die Beteiligten um einen imaginären "grünen Tisch" sitzen, führt allerdings in die Irre. "Das letzte Mal, dass es einen direkten Gesprächskanal zwischen Israel und der Hamas gab, war 2006 – damals wurde ein entführter israelischer Soldat gegen 1.000 inhaftierte Palästinenser eingetauscht", sagt Jens Busse. 2023 läuft nichts ohne internationale Vermittler wie Ägypten und Katar – vor allem Katar. "Das funktioniert in etwa so, dass Hamas-Gesandte mit Vermittlern aus Katar sprechen, die dann die CIA kontaktieren, die ihrerseits den Mossad-Chef informiert – und umgekehrt."

Selbstredend läuft alles unter strikter Geheimhaltung ab. Nur selten geben anonyme Quellen der "New York Times" oder Al-Jazeera detailliertere Einblicke ins Räderwerk der Diplomatie. So wären die Gespräche der vergangenen Woche beinahe gescheitert, weil die Hamas zwar eine Zahl von Geiseln nannte, die freikommen sollten, aber keine Namen – was für die israelische Regierung inakzeptabel war. Erst ein gemeinsames Machtwort von Biden und dem Emir von Katar brachte die Wende.

Hamas und Islamischer Dschihad

Dass die Bilder der letzten Geisel-Freilassung in der Nacht auf Dienstag neben Hamas-Milizen auch solche der konkurrierenden Islamischer Dschihad in Palästina (PIJ) zeigen, hat viele irritiert. Die Terrororganisation ist die zweitgrößte bewaffnete Gruppe im Gazastreifen. Aktuelle Zahlen zur Stärke der Gruppe sind schwer zu erheben: Laut dem World Factbook der CIA geht man im Jahr 2022 von etwa 1.000 Mitgliedern in Gaza und dem Westjordanland aus, dazu kommen Waffen und Munition.