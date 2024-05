Nahost-Ticker: Hamas nach Angebot zu Geiseldeal unentschlossen

05.29 Uhr: Hamas nach Verhandlungsangebot noch unentschlossen

Die Pressestelle der islamistischen Hamas hat laut "New York Times" erklärt, die Hamas-Führung werde die aktuellen Vorschläge Israels zu einem Geisel-Deal nicht unverändert akzeptieren, sei aber bereit weiter zu verhandeln. Zuvor hatte sich der im Libanon ansässige Hamas-Sprecher Osama Hamdan im libanesischen Fernsehen gegen das aktuelle Verhandlungspapier ausgesprochen, wie die Zeitung "Times of Israel" berichtete. Auch der Hamas-Anführer im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, soll dem israelischen Fernsehsender Channel 12 zufolge das jüngste Angebot für einen Geisel-Deal skeptisch sehen, weil der gegenwärtige Entwurf keine Garantie enthalte, dass der Krieg beendet wird. Bald könnte es eine offizielle Antwort geben, so die "Times of Israel".