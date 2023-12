Dutzende Unfälle - und Warnung vor starkem Schneefall in Bayern

Schneefall und glatte Straßen haben vor allem im Süden Bayerns in der vergangenen Nacht und am Morgen zu Dutzenden Unfälle geführt. Mehrere Menschen wurden verletzt, in den meisten Fällen blieb es aber bei Blechschäden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt außerdem vor Unwetter mit starkem Schneefall vor allem in Alpennähe. Von den Alpen über das südliche Vorland bis ins südliche Niederbayern werden vor allem kommende Nacht auch Schneeverwehungen erwartet.

Zum Artikel: Starts und Landungen wegen Schnee am Flughafen München abgesagt

Mehr als 50 Unfälle in Niederbayern

In Niederbayern gab es teils erhebliche Verkehrsbehinderungen und laut dem dortigen Polizeipräsidium mehr als 50 Verkehrsunfälle; zwölf Menschen wurden dabei verletzt. Bei zwei Unfällen in den Landkreisen Passau und Landshut waren auch zwei Schulbusse beteiligt. Verletzt wurde bei beiden Unfällen aber niemand.

Auf dem Autobahnzubringer Aicha v. Wald in Richtung Autobahn A3 kam es auf Höhe Weferting zu einem Unfall mit zwei Lkw und zwei weitere Fahrzeugen. Ein Laster mit Anhänger war bei Schneeglätte ins Schleudern gekommen und mit einem anderen Laster, einem Lieferwagen und einem Auto zusammengeprallt. Auch hier wurde niemand verletzt, jedoch musste der Autobahnzubringer wegen aufwendiger Bergungsarbeiten gesperrt werden. Laut Polizei wird die Sperrung bis in den Nachmittag andauern. Bei Landau an der Isar rutschte ein Gefahrenguttransporter in eine Böschung, der Fahrer blieb unverletzt.

Dutzende Glätteunfälle auch in Oberbayern

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt meldete am Morgen 48 Einsätze und fünf Leichtverletzte. Schwerverletzte gab es nicht, in den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

Auf der Autobahn 70 im Landkreis Schweinfurt wurde der Lastwagen eines 56-Jährigen von Eisplatten eines vorausfahrenden Sattelschleppers getroffen. Der Mann blieb unverletzt. Den Fahrer des Wagens erwartet laut Polizei nun ein Bußgeld.

Aus der Oberpfalz meldet die Polizei am Morgen noch keine witterungsbedingten Unfälle oder Behinderungen. Allerdings herrscht auch hier dichtes Schneetreiben. Mit Einsetzen des Berufsverkehrs könne sich die Lage verschärfen, sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale am Polizeipräsidium in Regensburg.

Polizei: Autobahnen derzeit weitgehend geräumt

Die Räumfahrzeuge sind im Einsatz. Die Autobahnen sind derzeit weitgehend geräumt, so die Polizei, dennoch werden die Autofahrer gebeten, ihre Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen. Vor allem auf Bundes- und Landstraßen sowie auf Nebenstrecken müsse mit Behinderungen wegen Schneeglätte gerechnet werden.