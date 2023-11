Bagger kracht in Brücke: Südwesttangente weiter gesperrt

Auf der Südwesttangente zwischen Nürnberg Gebersdorf und Nürnberg Schweinau ist am Vormittag ein Kettenbagger auf einem Tieflader an der Schweinauer Brücke hängengeblieben. Seither ist die Südwesttangente durch Nürnberg in Richtung Süden gesperrt. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilt, wird die Sperrung wohl noch bis in die Abendstunden andauern.

Der Zusammenstoß habe zudem auch Auswirkungen auf die darüberliegende Bundesstraße 14: Dort sei in beiden Richtungen jeweils nur eine Spur befahrbar. Zudem sei dort der Verkehr über 2,8 Tonnen gesperrt.

Autofahrer sollten Bereich weiträumig umfahren

Nach Angaben der Polizei kam es bei den Bergungsarbeiten zu Problemen: Hydraulikflüssigkeit sei aus dem Bagger ausgelaufen, ein zweiter Kran musste zur Bergung hinzugeholt werden. Die Polizei empfiehlt Autofahrern im Berufsverkehr den Bereich weiträumig zu umfahren.

Keine Verletzten, hoher Sachschaden und beschädigte Brücke

Der 22-jährige Fahrer des Schwertransports blieb unverletzt. Sowohl am Bagger als auch am Lastwagen entstand ein hoher Sachschaden, der laut Polizei im sechsstelligen Bereich liegt.

Zudem wurde bei dem Unfall die Brücke beschädigt. Ein Sachverständiger machte sich ein Bild von der Lage, zur Höhe des Schadens gibt es aber bislang keine Schätzungen. In den kommenden Tagen soll die Brücke weiter geprüft werden.

Mit dem Bagger-Ausleger mit Brücke kollidiert

Ein Lkw, der auf dem Tieflader einen Bagger geladen hatte, war am Morgen auf Höhe der Anschlussstelle Schweinau mit dem Ausleger des Baggers an der Brücke hängen geblieben. Durch die Wucht des Aufpralls rutschte das tonnenschwere Gefährt halbseitig vom Auflieger. Nach dem Unfall bildete sich ein kilometerlanger Stau.