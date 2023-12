Schneechaos: Hunderte Einsätze in Niederbayern

Schnee und Eis haben in Niederbayern für hunderte Einsätze gesorgt. In der Nacht von Freitag auf Samstag (Stand 02.12., 8.00 Uhr) meldet das Polizeipräsidium Niederbayern über 350 witterungsbedingte Einsätze – Zahl steigend. Laut Polizei sollen Personen dabei nur leicht bis mittelschwer verletzt worden sein.

Warnung der Polizei: auf nicht notwendige Fahrten verzichten

Die häufigsten Einsätze waren Verkehrsbehinderungen wegen umgefallener Bäume oder wenn Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen sind. Laut der Polizeiinspektion Viechtach konnten verunfallte Fahrzeuge zum Teil nicht geborgen werden, weil die Abschleppdienste wegen des Schnees nicht anfahren konnten.

Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und THW sind auch jetzt noch dauerhaft im Einsatz. Die niederbayerische Polizei warnt, dass in ganz Niederbayern an Straßen, die an oder durch Waldstücke gehen, erhöhte Unfallgefahr besteht. Die Polizei bittet die Fahrweise auf den Straßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen oder auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten.

Auch Zugverkehr beeinträchtigt

Nicht nur die Straßen, auch der Zugverkehr ist betroffen. In Niederbayern kommt es auf der Strecke zwischen Freising und Passau sowie in Richtung Regensburg Hauptbahnhof zu erheblichen Beeinträchtigungen und Zugausfällen. Der Zugverkehr auf der Strecke München Hauptbahnhof nach Landshut und Passau ist vorerst eingestellt. Zwischen Regensburg und Landshut fährt die Regionalbahn.

Tiergarten und Christkindlmärkte geschlossen

Auch der Tiergarten Straubing muss am Samstag geschlossen bleiben. Wie der Tiergartendirektor mitteilt, können die Wege nicht geräumt werden, abgebrochene Äste haben Schaden angerichtet und viele Tiere müssen wegen des Schnees in Stallungen und Innenanlagen bleiben.

Dasselbe gilt für die Christkindlmärkte in Landshut und Bad Birnbach sowie den Bad Füssinger Winterzauber. Man hoffe, dass sich die Situation bis Sonntag entspannt.

Stromausfälle wegen Bäumen in Leitungen

Wegen des Schnees ist es auch zu Stromausfällen gekommen. Laut Bayernwerk sind mancherorts Bäume in Leitungen gefallen. In Niederbayern sind die Orte Vilshofen im Landkreis Passau, Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn und Regen im Landkreis Regen betroffen. In diesen Gebieten kommt es laut dem Bayernwerk in vielen tausend Haushalten zu Stromausfällen.

Wie das Bayernwerk weiter mitteilt, sind Teams seit der Nacht im Einsatz, um die beschädigten Leitungen zu reparieren. Die Reparaturarbeiten verzögern sich wegen des Schnees. Wegen des anhaltenden Schnees könne es zu weiteren Stromausfällen kommen.

Start der Skisaison am Großen Arber

Neben dem Schneechaos startet am Großen Arber im Bayerischen Wald am Samstag vorzeitig die Skisaison. Die Sonnenhangbahn und die Gondelbahn gehen in Betrieb. Die Gondeln bringen neben Skifahrern auch Fußgänger und Winterwanderer auf den Arber, etwa zum Gipfelrundwanderweg.

Zum Artikel: "Erste Skigebiete in Bayern starten in die Saison"

Zunächst war geplant, die Pisten nur am Wochenende zu öffnen, doch wegen der guten Bedingungen bleibt die Sonnenhangbahn auch nach dem Wochenende in Betrieb. Die Gondelbahn bleibt vorerst nur dieses Wochenende geöffnet. Die Rodelbahn bleibt vorerst noch geschlossen.