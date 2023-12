Einsätze wegen Schnee und Eis in der Oberpfalz

Seit Freitagabend ist es auch in der Oberpfalz zu zahlreichen Einsätzen gekommen. Der Schwerpunkt liegt vor allem im Landkreis Cham: Über 200 Einsätze – Tendenz weiter steigend – sind im Landkreis seit dem Freitag gemeldet worden.

Wie die Polizei mitteilt, wird sie vor allem zu umgestürzten Bäumen und Unfällen gerufen. Personen sollen bisher nur leicht verletzt worden sein.

Von nicht dringend notwendigen Reisen wird abgeraten

Nicht nur die Straßen, auch der Zugverkehr ist betroffen. In Richtung Regensburg Hauptbahnhof kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen und Zugausfällen. Der Verkehr im Netz der Waldbahn im Bayerischen Wald musste vollständig eingestellt werden. Auch die Oberpfalzbahn und der Alex sind erheblich beeinträchtigt, wie die Länderbahn mitteilte.

Die Oberpfalzbahn fährt derzeit nur auf den Linien zwischen Furth im Wald und Schwandorf sowie zwischen Marktredwitz und Regensburg. Reisende müssen allerdings auch hier mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen. Die Oberpfalzbahn zwischen Hof und Marktredwitz ist von den Einschränkungen nicht betroffen. Die Züge des Alex enden derzeit in Landshut, der Münchner Hauptbahnhof kann nicht angefahren werden. Die Verkehrsunternehmen raten von nicht dringend notwendigen Reisen ab.

Stromausfälle auch in der Oberpfalz

Wegen des starken Schnees ist es in der Nacht auf Samstag in Teilen Bayerns zu Stromausfällen gekommen. Wie das Bayernwerk am Samstag mitteilt, sind mancherorts Bäume in Leitungen gefallen. In Oberpfalz ist Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz betroffen. Wie das Bayernwerk weiter mitteilt, sind Teams seit der Nacht im Einsatz, um die beschädigten Leitungen zu reparieren. Die Reparaturarbeiten verzögern sich wegen des Schnees jedoch. Laut dem Bayernwerk kann es wegen des anhaltenden Schnees außerdem zu weiteren Stromausfällen kommen.