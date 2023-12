BR24live 17.30 Uhr - In Nürnberg beginnt die Vorweihnachtzeit

Für das neugewählte Nürnberger Christkind Nelli Lunkenheimer ist es der große Tag: Am Abend wird es den Christkindlesmarkt mit dem feierlichen Prolog eröffnen. Doch Nelli lässt es entspannt angehen.

Der große Tag beginnt für die 17-jährige Schülerin am Vormittag mit einem gemeinsamen Frühstück mit Familie und Freunden in einem Nürnberger Café. Vor gut einem Monat wurde sie in das himmlische Amt gewählt. Am Freitagabend wird sie vor tausenden Besuchern auf der Empore der Frauenkirche hoch über dem Hauptmarkt stehen. Dort ist das "Städtlein aus Holz und Tuch gemacht" aufgebaut, wie es im feierlichen Eröffnungs-Prolog heißt.

Das Christkind bringt das Licht

Nelli Lunkenheimer wird bei der Eröffnung hoch über dem dunklen Markt stehen. Die Zeremonie läuft jedes Jahr gleich ab: Alle Lichter auf dem Markt werden gelöscht, die Scheinwerfer sind auf das Christkind gerichtet. Der Prolog endet mit den Worten "... und wer da kommt, der soll willkommen sein". Dann gehen die Lichter auf dem Markt und in den Buden an.

Für viele Nürnberger ist es das Zeichen, dass die Vorweihnachtszeit wirklich begonnen hat. Auch wenn es in der Stadt schon seit Wochen weihnachtet. Und wenn sich die Karussells auf der Kinderweihnacht und das Riesenrad im Winterdorf auf dem Jakobsplatz schon seit einer Woche drehen. Auch die Gemeinden im Umland haben ihre Märkte längst eröffnet.

Nürnberger Christkindlesmarkt erstmals 1628 erwähnt

Tradition pur ist auf dem Hauptmarkt angesagt. Schließlich gehört der Nürnberger Christkindlesmarkt zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Er wurde erstmals im Jahr 1628 als "Kindles-Marck" auf dem Boden einer Spanholzschachtel schriftlich erwähnt. Die mehr als 170 Buden haben rot-weiß-gestreifte Stoffdächer. Mehr Schmuck ist nicht gestattet. Glänzen sollen die Lichter und die Waren. Singende Schneemänner und Rentier-Figuren mit roten Nasen haben nach den Statuten der Stadt auf dem Hauptmarkt nichts verloren.

Die Stadt als Veranstalter legt außerdem Wert auf ein traditionelles Warenangebot. Neben den typischen Nürnberger Lebkuchen und Früchtebrot können die Besucherinnen und Besucher Süßwaren, Spielzeug, Weihnachts- und Christbaumschmuck sowie Kunstgewerbe kaufen. Zum Beispiel die typischen Rauschgoldengel und Zwetschgenmännla. Zur Stärkung gibt es unter anderem Glühwein und Nürnberger Rostbratwürste.

Der Markt als wichtiger Wirtschaftsfaktor

Bis zum Heiligen Abend erwartet die Stadt Nürnberg wieder mehr als zwei Millionen Gäste aus aller Welt, sagte Nürnbergs Wirtschaftsreferentin Andrea Heilmaier (CSU), in deren Geschäftsbereich der Christkindlesmarkt fällt. Das wäre eine ähnlich hohe Zahl wie im vergangenen Jahr. Unterm Strich profitiert die Nürnberger Wirtschaft vom Christkindlesmarkt mit einem zusätzlichen Umsatz von rund 180 Millionen Euro, sagte Heilmaier.