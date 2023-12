Schnee und Glätte: Noch immer Einschränkungen im Verkehr

Nach den schweren Schneefällen am Wochenende im südlichen Bayern hat sich die Lage weiter normalisiert. Dennoch müssen die Menschen, die am heutigen Donnerstag unterwegs sind, sowohl mit Einschränkungen auf Straßen als auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für viele Teile Deutschlands noch bis Donnerstagvormittag vor Glätte.

Zugverkehr auf bestimmten Strecken weiter beeinträchtigt

Der Zugverkehr bleibt auch am Donnerstag auf bestimmten Strecken weiter beeinträchtigt. Der Knoten München war am Mittwoch nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) im Fernverkehr zwar aus den allermeisten Richtungen wieder anfahrbar – im Regionalverkehr waren südlich und südwestlich von München aber zuletzt noch zahlreiche Strecken gesperrt. Insbesondere im Werdenfelsnetz war laut DB auch am Mittwoch noch kein Bahnverkehr möglich.

Bei der Bayerischen Regiobahn, die große Teile im Süden Bayerns bedient, soll nach einzelnen Zugausfällen am Mittwoch auf den meisten Strecken wieder nach Fahrplan gefahren werden, sagte eine Sprecherin. "Wir sind immer auf die DB Netz AG angewiesen, wann sie die Strecken freigibt." Es dauere weiter, bis Bäume aus dem Gleis beseitigt und Oberleitungen repariert seien.

S-Bahn München: S4 fährt nur eingleisig

Bei der S-Bahn München waren mehrere Bahnen wieder auf dem gesamten Linienweg unterwegs. Aufwendiger gestalten sich laut DB die Instandsetzungen an der S4, die als einzige Linie zunächst noch komplett unterbrochen war. Hier seien in Grafrath Bäume auf die Gleise geraten, wodurch mehrere Oberleitungsmasten umknickten. Die DB kündigte an, die Strecke bis zum Donnerstag wieder eingleisig zu befahren.

Von 22 Uhr an droht den Bahnreisenden dann wieder ein Chaos aus ganz anderem Grund: Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Beschäftigten im Fern- und Regionalverkehr zum Warnstreik aufgerufen.

Flughafen München: Bisher keine Annullierungen

Für Donnerstag sind für den Flughafen München keine Annullierungen angekündigt. Am Mittwoch waren noch Flüge ausgefallen. Rund 60 von 560 geplanten Flügen wurden annulliert, wie ein Sprecher dem BR mitteilte.

Auch wenn es auf den Straßen, bei der Bahn und im Flugverkehr derzeit nur noch einige winterbedingte Einschränkungen gibt, gilt weiterhin Vorsicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für viele Teile Deutschlands noch bis Donnerstagvormittag vor Glätte. "Wir hatten am gestrigen Abend und zu Beginn der Nacht teils noch Niederschläge, daher ist überfrierende Nässe weiter ein Thema", sagte ein DWD-Meteorologe in der Nacht zum Donnerstag.

"Bei Belag-Temperaturen von unter null Grad kann es durchaus mancherorts glatt werden." Im höheren Bergland könnte noch ein wenig Schnee fallen. "Im Prinzip haben wir aber keine großen neuen Niederschläge, die Glatteis bringen, wie es etwa zuletzt in Süddeutschland der Fall war", sagte der Wetterexperte.

Zwei Verkehrsunfälle und stundenlange Sperrung durch Blitzeis

Plötzlich auftretendes Blitzeis hatte am Mittwochnachmittag zu zwei Verkehrsunfällen und einer stundenlangen Sperrung der Bundesstraße 308 bei Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) geführt. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, rutschte zunächst ein Reisebus auf spiegelglatter Fahrbahn in das Heck eines Lastwagens. Die 36 Fahrgäste konnten ihre Reise mit einem Ersatzbus fortsetzen. Zweihundert Meter weiter rutschte dann ein Linienbus ohne Fahrgäste seitlich in einen entgegenkommenden Lkw. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt. Die Bundesstraße musste zwischen Hopfen und Oberstaufen für fünf Stunden gesperrt werden.

Auto überschlägt sich bei winterlichen Straßenverhältnissen

Bei winterlichen Straßenverhältnissen hat sich außerdem eine 45 Jahre alte Frau am Mittwoch mit ihrem Auto zwischen Wolfsbuch und Pondorf (Landkreis Eichstätt) überschlagen. Wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und kam auf der Bundesstraße 299 nach links von der Straße ab. Sie wurde leicht verletzt, konnte sich jedoch selbstständig aus ihrem auf dem Dach liegenden Auto befreien. Insgesamt sei man in der Nacht "witterungsbedingt verschont geblieben" und die Lage auf Bayerns Straßen habe sich weitestgehend beruhigt, so ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Das Wetter könnte in Bayern auch in den nächsten Tagen den Alltag beeinträchtigen. Nach einer leichten Wetterbesserung am Donnerstag bleibt es kalt, teils erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regen oder Schnee.