Beim Wetter droht das nächste Extrem - Wenig Neues von der Bahn

Bis der Bahnverkehr nach dem Schneechaos in Bayern wieder normal laufen wird, dauert es nach Einschätzung von BR-Bahnexperte Anton Rauch noch bis zum Wochenende. "Die Bahn ist einfach nicht in der Lage, auf allen Strecken stabilen Verkehr zu bieten. DB Netz kommt nicht so voran mit dem Räumen und dem Instandsetzen der Anlagen", sagte Rauch im BR24live am Mittwochmittag.

Etwa 80 Oberleitungsschäden gibt es nach Bahn-Angaben allein im Großraum München. Strecken müssen erst wieder freigegeben werden, daran fehle es auch noch vielerorts. Zudem seine viele Züge nicht benutzbar, durch den Frost seien viele Toiletten kaputt, es gebe elektronische Schäden und daneben fehle es auch an Personal. Auch an Tag fünf nach dem massiven Wintereinbruch rät die Bahn von und nach München ab.

Angekündigte Züge fallen oft wieder aus - Menschen fahren umsonst zum Bahnhof

Der Zugverkehr komme zwar zunehmend wieder in Fahrt. Zum Beispiel würden Züge wieder nach Tegernsee und Bayerischzell fahren. Die Regiobahn fahre wieder. "Aber insgesamt fällt halt auf, dass alles sehr instabil ist, es viele Verspätungen gibt", so Anton Rauch, der direkt vom Münchner Hauptbahnhof berichtete. "Und die Leute werden einfach auch schlecht informiert. Sie lesen in der App, dass ein Zug fährt, sind dann am Bahnhof und dann wird der Zug doch gestrichen."

Weiterhin Glatteisgefahr in Bayern

Auch wenn es Mittwochabend erst mal etwas milder wird, gilt dann wieder Vorsicht vor Glatteis. "In der Nacht und in den Morgenstunden müssen wir erst mal aufpassen, dass wir nicht wieder zahlreiche Unfälle auf den Straßen bekommen", sagte BR-Wetterexperte Christian Lorenz im BR24live. In der Nacht werde es wieder frostig kalt, man müsse mit Glätte durch überfrierende Nässe rechnen. Schneematsch könne wieder frieren.

Danach wieder ein Wechselspiel von schönem und gefahrenreichen Wetter: Am Donnerstag wird es dank eines Zwischenhochs tagsüber weitgehend trocken und vor allem an den Alpen sonnig. Aber: "Freitag und Samstag wird es dann nochmal richtig kritisch", so Lorenz.

Von Westen her mache sich wieder ein Tiefausläufer auf den Weg nach Bayern. Am Freitag müsse vor allem im Westen Frankens und Schwabens örtlich wieder mit gefrierendem Regen und Glatteis gerechnet werden. Am Samstag dann im Osten Bayerns.

Nächste Woche ins nächste Extrem: Hochwasser droht

Am Wochenende kann sich laut dem BR-Wetterexperten Lorenz dann immer mehr milde Luft von Westen her durchsetzen. Am Samstag beziehungsweise Sonntag gebe es dann schon deutliche Plusgrade, bis zu zehn Grad am Untermain. Milde Temperaturen, Regen und der viele Schnee, der liegt, verheißen wiederum nichts Gutes: "Dann kommen wir wahrscheinlich ins nächste Extrem, dass dann nächste Woche Hochwasser droht", so Lorenz

Kälteeinbrüche trotz Klimawandels

Trotz der Erderwärmung könne es auch in den nächsten Jahrzehnten immer wieder heftige Wintereinbrüche in Bayern geben, sagt Lorenz. Es stelle sich eher die Frage, ob der Klimawandel nicht sogar Auswirkungen auf die Heftigkeit dieser Schneefälle hat. "Wenn das Klima um einen Grad wärmer wird, kann ja die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen und bei entsprechender Wetterlage kommt es dann zu heftigen Niederschlägen", so Lorenz im BR24live.

Auch BR-Wetterexperte Michael Sachweh hatte bereits erklärt, dass es trotz Klimawandels durchaus auch mal Kälteperioden gebe. "Ich sehe das nicht als neuen Trend zu mehr Schnee – im Gegenteil, wenn man sich die Statistik der Schneehöhen in Bayern der letzten zehn bis 30 Jahre anschaut, dann sieht man einen ganz klaren Trend zu selteneren Schneefalltagen, mehr Regen als Schnee, und zu geringeren Schneehöhen. Das ist jetzt mal ein absoluter Ausreißer, den wir hier erleben."