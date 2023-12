Neuer Lokführer-Streik bei der Bahn ab Donnerstagabend

Die Lokführergewerkschaft GDL will ab Donnerstagabend erneut die Deutsche Bahn bestreiken. Der Warnstreik soll um 18 Uhr bei der DB Cargo beginnen, also zunächst den Güterverkehr betreffen, wie die GDL am Abend mitteilte. Ab 22 Uhr ist dann das Personal im Fern- und Regionalverkehr zum Streik aufgerufen.

Der Ausstand ist bis Freitagabend, 22 Uhr angesetzt - und soll damit auch den Wochenendverkehr treffen. Bahn-Reisende haben speziell in Bayern erst in den vergangenen Tagen unter dem Winterchaos nach den Schneefällen gelitten.

Verhandlungen abgebrochen

Zuerst hatte der "Spiegel" über den Warnstreik berichtet (externer Link). Die Gewerkschaft will mit der Aktion unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. GDL-Chef Claus Weselsky hatte die Tarifverhandlungen am 24. November für gescheitert erklärt, weil die Bahn unter anderem bei diesem Punkt bislang keinen Verhandlungsspielraum signalisierte.

Zuletzt streikte die GDL bei der Bahn am 15. und 16. November. Bei dieser 20-stündigen Arbeitsniederlegung fielen gut 80 Prozent der eigentlich vorgesehenen Fernverkehrsfahrten aus. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen in manchen Bundesländern noch deutlicher, in einigen Regionen fuhr zeitweise quasi kein Zug und kaum eine S-Bahn.

Bahn: "Verantwortungslos und egoistisch"

Die Deutsche Bahn kritisierte den neuerlichen Warnstreik mit scharfen Worten. Die GDL "vermiest Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel ist verantwortungslos und egoistisch", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler.

"Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig", so Seiler weiter. Die DB forderte die GDL auf, den Adventsstreik abzusagen und umgehend an den Verhandlungstisch zurückzukehren. "Wir sind zu jeder Zeit und an jedem Ort verhandlungsbereit", sagte Seiler.

Was die GDL von der Bahn fordert

Die GDL fordert für den neuen Tarifvertrag unter anderem eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bei gleichem Lohn. DB-Personalvorstand Seiler hält die Forderung für nicht umsetzbar und argumentiert, dass eine Umsetzung zu teuer sei. Zudem brauche es bei weniger Wochenarbeitszeit mehr Beschäftigte - in Zeiten des Fachkräftemangels seien diese aber nicht zu finden. GDL-Chef Weselsky geht dagegen davon aus, dass mit einer geringeren Wochenarbeitszeit die Berufe bei der Bahn attraktiver werden.

Darüber hinaus will die GDL ihren Geltungsbereich bei der Bahn ausweiten und Tarifverträge auch für Arbeitsbereiche abschließen, in denen sie bisher keine Tarifverträge vorweisen kann. Konkret geht es vor allem um Infrastrukturbetriebe. Seiler hält solche Verträge für nicht notwendig, weil die GDL in diesen Bereichen nicht maßgeblich vertreten sei.

Mit Informationen von dpa und Reuters