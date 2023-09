Bayern und erneuerbare Energien: Söders irreführendes Lob

Die Behauptung :

Markus Söder, CSU: "Nach den Aussagen des Bundesklimaministers Herrn Habeck auf offizielle Anfrage liegt Bayern bei Installierter Leistung der Erneuerbaren Energien - aller - klar auf Platz 1. Photovoltaik sind wir Superchampion, Wasserkraft einsamer Spitzenreiter, Biomasse aus Landwirtschaft beispielsweise erzeugen wir mehr Strom als ganz Hessen erneuerbaren Strom hat, (...) und Wind sind wir stärker als Baden-Württemberg."

Richtig oder falsch?

Die Aussagen sind teilweise verkürzt bis irreführend, teilweise aber auch richtig.

Die Fakten :

Wir schlüsseln hier die Fakten auf nach den Teil-Aussagen von Markus Söder. Er bezieht sich in seiner Aussage auf eine schriftliche Anfrage des CSU-Bundestagsabgeordneten Stefan Müller, beantwortet nicht von Bundesminister Robert Habeck (Bündnis90/ Die Grünen), sondern von einem Staatssekretär aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).

Stromerzeugung: Absolute Zahlen müssen ins Verhältnis zu Fläche oder Stromverbrauch gesetzt werden

Installierte Leistung aller erneuerbaren Energien: Bayern liegt zwar nach aktuellem Stand beim Zubau der Installierten Leistung bei Erneuerbaren Energien in absoluten Zahlen tatsächlich auf Platz 1 aller Bundesländer, wie das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur zeigt. Wissenschaftler halten es jedoch für verkürzt, wenn die bayerische Staatsregierung auf Basis dieser Zahlen Bayern als Spitzenreiter beim Ausbau der Erneuerbaren bezeichnet. Denn die oft verwendeten absoluten Zahlen müssten ins Verhältnis etwa zur Fläche oder zum Stromverbrauch gesetzt werden. Dann rangiert der Freistaat im Bundesvergleich eher im Mittelfeld. Das zeigte schon der Faktencheck nach der ersten Wahl-Debatte, dem BR24 Wahl-Talk. Auch ein #Faktenfuchs aus dem Jahr 2022 hatte das bereits dargelegt.

Bei Photovoltaik steht Bayern gut da

"Photovoltaik sind wir Superchampion": Auch mit Blick auf diesen Sektor gilt: Bei den absoluten Zahlen - in Megawatt (MW) Installierter Leistung - liegt Bayern aktuell zwar im Bundesländervergleich vorne. Auf die Fläche gerechnet belegt Bayern beim Netto-Zubau von Photovoltaik im ersten Halbjahr 2023 jedoch einen Mittelfeldplatz, wie eine Aufstellung der Bundesnetzagentur zeigt, die das BMWK dem #Faktenfuchs zur Verfügung stellte. Nach Einwohnern gerechnet, liegt Bayern auf Platz zwei.

"Das Bundesland Bayern steht - auf die Zahlen für Photovoltaik geschaut - in der Tat sehr gut da", schrieb eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) dem #Faktenfuchs nach dem ersten Wahl-Talk. Dabei ist aber zu beachten, dass Photovoltaikanlagen nur halb so viele Volllaststunden wie Windenergieanlagen haben. Deshalb ist bei gleicher installierter Leistung die jährliche Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen nur halb so hoch wie aus Windenergieanlagen.

Erneuerbare Energien: Bei Wasserkraft ist Bayern Spitzenreiter

"Wasserkraft einsamer Spitzenreiter": Das ist richtig. Strom aus Wasserkraft erzeugte Bayern im Jahr 2021 (aus diesem Jahr stammen die aktuellsten verfügbaren Zahlen) rund 11,4 TWh (Quelle; siehe Excel-Tabelle unter "Statistische Daten", "Stromerzeugung und -verbrauch"). In Baden-Württemberg waren es 4,5 TWh. Die beiden Bundesländer sind die beiden, in denen Strom aus Wasserkraft die höchsten Zahlen erreicht.

"Biomasse aus Landwirtschaft beispielsweise erzeugen wir mehr Strom als ganz Hessen erneuerbaren Strom hat": Das ist richtig. Laut Monitoringbericht 2022 erzeugte Hessen im Jahr 2021 8,2 Tera-Wattstunden Strom aus erneuerbaren Energien. Bayern erzeugte aus Biomasse allein jedoch mehr als 9 Tera-Wattstunden. Das Landesamt für Statistik und das bayerische Wirtschaftsministerium weisen als Wert 9,2 TWh aus.

"Wind sind wir stärker als Baden-Württemberg": Baden-Württemberg ist gemeinsam mit Bayern Schlusslicht beim Ausbau von Windkraftanlagen an Land, wie das BMWK dem #Faktenfuchs schrieb. Hier ist Bayern also am hinteren Ende des Rankings zu finden: 2023 wurden bislang vier Anlagen genehmigt, neu in Betrieb genommen wurden elf (siehe Seite 6, Grafik: Windenergie an Land - Erteilte Genehmigungen (noch nicht in Betrieb) nach Bundesland).