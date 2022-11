Söder bekräftigt: Bayern wird gegen Bürgergeld stimmen

Kritik auch vom CDU-Generalsekretär

Der Bundestag hatte das neue Bürgergeld erst am Donnerstag verabschiedet. Da die Mehrheitsverhältnisse in der Länderkammer aber anders sind, könnte sich das Verfahren für den Wechsel vom bisherigen Hartz-IV-System damit noch länger hinziehen. Beim Vermittlungsverfahren könne "nur etwas Besseres rauskommen", so Söder.

Auch CDU-Generalsekretär Mario Czaja wiederholte seine Kritik an dem Ampel-Konzept. "Das sogenannte Bürgergeld ist in Wirklichkeit eine Bürger-Blockade: Statt arbeitslosen Menschen vom ersten Tag an bei der Jobsuche zu helfen, schafft die Scholz-Regierung falsche Anreize und schmälert die Motivation."

Grünen-Chef Nouripour: Union hetzt und wird zur "Dagegen-Partei"

Die Ampel-Parteien wiederum schlagen verbal zurück: "Die Union wird zur reinen Dagegen-Partei. Sie hetzt, nutzt falsche Zahlen, wettert gegen eine wichtige Reform", sagte Grünen-Chef Omid Nouripour der "Bild am Sonntag".

Die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, warnte entsprechend vor einer Blockade. Sie appelliere an alle Akteure, diese wichtige Sozialreform konstruktiv kritisch zu begleiten, sagte Haßelmann der Deutschen Presse-Agentur. "Blockade um der Blockade willen, wie sie einzelne Unionspolitiker in den letzten Wochen demonstriert haben, ist weder konstruktiv noch verantwortliche Politik inmitten dieser Krise."

Den Vorwurf, die Unionsländer wollten das Bürgergeld im Bundesrat aus parteipolitischen Gründen blockieren, wies Söder zurück. Er betonte in der ARD, dass die Haltung Bayerns keine Blockade sei, sondern die Wahrnehmung es verfassungsmäßigen Rechts.

SPD-Politikerin: Union hat sich bei Bürgergeld "argumentativ verrannt"

Die SPD rief die Länder noch einmal zur Zustimmung auf. "Die Ministerpräsidenten stehen jetzt vor der Wahl: Entweder sie stehen zu ihrer staatspolitischen Verantwortung und sorgen dafür, dass viele Menschen Sicherheit, neue Chancen und Perspektiven bekommen. Oder sie fahren weiter den Kurs der letzten Wochen und spielen die Schwächsten unserer Gesellschaft gegeneinander aus", sagte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin, Dagmar Schmidt, der Nachrichtenagentur dpa. "Ich fürchte, dass sich Friedrich Merz und die Union argumentativ verrannt haben", meinte sie außerdem.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte die Union auf, ein mögliches schnelles Vermittlungsverfahren zu unterstützen. Sie wünsche sich, "dass in den Verhandlungen Parteitaktik zur Seite gelegt wird und es zu einer Lösung kommt, die für sehr viele Menschen ab Januar in einer schweren Zeit Entlastung bringen könnte", sagte sie der "Rheinischen Post". Wichtig sei Klarheit bis Ende November, damit die Arbeitsagentur noch alles vorbereiten könne, um das Bürgergeld ab Januar auszuzahlen.

Linken-Politiker kritisieren Union ebenfalls

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow beanstandete das Verhalten von CDU und CSU: "Weil sich die Union als Opposition im Deutschen Bundestag nicht durchsetzen konnte, sollen nun alle Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergeldes in Geiselhaft genommen werden. Das ist menschlich schwer erträglich", sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe der Union in dieser Frage nicht um sachliche Lösungen, sondern um parteipolitisches Ego. Linken-Co-Chefin Janine Wissler sprach gar von "sozialer Kälte".

Bürgergeld: Regelsatz-Erhöhung, mehr Weiterbildung, "Vertrauenszeit"

Die derzeitigen Bürgergeld-Pläne sehen unter anderem eine Erhöhung des Regelsatzes von 449 Euro für Alleinstehende auf 502 Euro vor. Die Reform soll eine Vermittlung der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt erleichtern, unter anderem durch mehr Qualifizierung und Weiterbildung. In einer ersten sechsmonatigen "Vertrauenszeit" sollen Leistungen nur in Ausnahmefällen gekürzt werden.

Aktuell ist geplant, dass das Gesetz zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Kommt ein Vermittlungsausschuss zum Zuge, könnte dieses Datum aber noch stärker wackeln. Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner, man könne über alles verhandeln. Der FDP-Chef ist demnach offen für Änderungen im Vermittlungsverfahren.

Die Bundesagentur für Arbeit hatte bereits gewarnt, dass eine Auszahlung der Erhöhung zum Jahresbeginn nicht gewährleistet sei, wenn sie nicht bis Ende November Klarheit habe.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AFP