Daten-Analyse: Wieviel erneuerbare Energie steckt in Bayern?

Ländlicher Raum sollte Potenzial laut Experten voll ausschöpfen

Insgesamt kommen 21 von 96 Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern auf einen Wert von über 100 Prozent erneuerbare Energien am Gesamtstromverbrauch. Sie können also Strom in benachbarte Gebiete exportieren. "Gerade der ländliche Raum darf nicht bei 100 Prozent aufhören – sonst haben wir zum Beispiel in München ein Problem. Im ländlichen Raum muss das Ziel sein, das Vierfache, Fünffache, Sechsfache an Strom zu erzeugen, das man selbst braucht", sagt Schmid, der sich für die FfE mit den Potenzialen der erneuerbaren Energien beschäftigt. "In den Städten muss alles genutzt werden, was geht. Vor allem die Dachflächen müssen aktiviert werden."

Nach aktuellen Schätzungen des Bayerischen Landesamts für Statistik betrug der Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung in Bayern 2021 rund 50 Prozent. Den mit 35 Prozent größten Anteil machte Photovoltaik-Strom aus. Die durchschnittliche Sonneneinstrahlung ist in Bayern höher als im Rest Deutschlands. Deshalb erzielen Photovoltaikanlagen entsprechend hohe Erträge. Andere Faktoren, wie ein zu niedriges Windaufkommen, schränken dagegen das Potenzial der Windenergie ein.