Europawahl 2024: Das sind Bayerns Partei-Hochburgen

Die Grünen können in Bayern wie gewohnt vor allem in den Städten punkten – die niedrigsten Stimmanteile haben sie in den ostbayerischen Landkreisen. Allerdings kann das Bündnis in keinem Landkreis gegenüber der vergangenen Europawahl zulegen. Die Grünen sind damit bayernweit die Partei, die am stärksten verloren hat.