Wahlticker: In Deutschland beginnt die Europawahl

07.04 Uhr: Kardinal Marx sieht EU als Friedensprojekt

Die EU ist für Kardinal Reinhard Marx ein großes Friedensprojekt. Gerade jetzt gehe es um Freiheit, Demokratie und Frieden, sagte der Münchner Erzbischof bei Bayern 2 zur Europawahl. Eine Europamüdigkeit in der Gesellschaft macht Marx nicht aus. Laut Umfragen sei die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, vor allem auch die jungen Leute, für die Gemeinschaft in Europa.

06.38 Uhr: Die meisten EU-Staaten wählen heute

Neben Deutschland finden am Sonntag auch in den meisten anderen EU-Ländern die Europawahlen statt. Ergebnisse für die gesamte EU werden erst am späten Abend veröffentlicht, wenn in allen EU-Staaten die Wahllokale geschlossen sind. In Italien ist die Wahl erst um 23.00 Uhr vorbei. Ab 20.15 Uhr gibt es von der EU aber erste Prognosen für das Europaparlament auf Basis von Nachwahlbefragungen und Teilergebnissen.

06.12 Uhr: In Bulgarien heute ebenfalls Parlamentswahlen

In Bulgarien hat am Sonntag die Abstimmung über ein neues Parlament begonnen. Es ist bereits die sechste Parlamentswahl innerhalb von gut drei Jahren. Die Abstimmung läuft parallel zur Europawahl. Zur jüngsten Regierungskrise in Sofia war es im März nach dem Bruch der prowestlichen liberal-konservativen Regierungskoalition von Ministerpräsident Nikolaj Denkow gekommen.

06.00 Uhr: Belgier wählen heute auch neues nationales Parlament

Belgien wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament. Rund acht Millionen Wahlberechtigte sind zeitgleich zur Europawahl dazu aufgerufen, 150 Mitglieder der Abgeordnetenkammer in Brüssel zu bestimmen. Anders als in Deutschland herrscht Wahlpflicht. Umfragen zufolge dürfte vor allem eine radikal rechte Partei am Abend feiern.

Sonntag, 9. Juni 2024