Prognose: Union deutlich vorn, AfD zweitstärkste Kraft

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Bei der Europawahl wird in Deutschland die Union wohl klar stärkste Kraft. Laut der Prognose von Infratest dimap für die ARD erhalten CDU und CSU zusammen 29,5 Prozent - das wäre ein leichtes Plus im Vergleich zu 2019. Zweitstärkste Kraft könnte die AfD mit 16,5 Prozent werden (plus 5,5 Punkte). Die SPD liegt bei 14 Prozent (-1,8). Die Grünen stürzen auf 12 Prozent ab (-8,5).

Die FDP kommt der Prognose zufolge auf 5 Prozent (-0,4), Das Bündnis Sahra Wagenknecht bei ihrer ersten Wahl auf 5,5 Prozent. Die Linke liegt demnach bei 2,8 (-2,7), die Freien Wähler bei 2,6 Prozent (+0,4).