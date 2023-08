Vorwurf gegen Aiwanger: "Gedankengut ist menschenverachtend"

Nach Berichten über ein antisemitisches Flugblatt, das Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) als Schüler verfasst haben soll, pocht die Opposition auf rasche Aufklärung. Das Flugblatt verhöhne die Opfer des Holocausts, beklagt die bayerische Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze. "Das Gedankengut ist menschenverachtend."

Der Autor zeige "seinen Antisemitismus klar und deutlich", so die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in einer Pressemitteilung. Sollten sich die Vorwürfe gegen den Freie-Wähler-Chef bewahrheiten, müsse Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seinen Wirtschaftsminister Aiwanger entlassen.

SPD: Sondersitzung des Landtags

Einen Schritt weiter geht SPD-Fraktionschef Florian von Brunn: Es sei "unvorstellbar, dass ein Verfasser derartiger Zeilen im Bayerischen Landtag sitzt oder auch nur einen Tag länger ein öffentliches Amt in unserem Land bekleidet". Der Sozialdemokrat kündigte an, seine Fraktion werde eine Sondersitzung des Landtags beantragen. Eigentlich soll das Plenum erst wieder nach der Landtagswahl im Oktober zusammenkommen.

"Vergnügungsviertel Auschwitz"

Nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) hatte Aiwanger als Schüler des Burkhart-Gymnasiums in Mallersdorf-Pfaffenberg im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen eine antisemitische Hetzschrift verfasst. Darin ist vom "Vergnügungsviertel Auschwitz" die Rede, es geht um einen fiktiven "Bundeswettbewerb": "Wer ist der größte Vaterlandsverräter?" Als erster Preis wird "ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz genannt", vierter Preis ist ein "einjähriger Aufenthalt in Dachau".

Die Schrift tauchte im Schuljahr 1987/88 in der Schultoilette auf. Verfasst wurde sie offenbar anlässlich des "Schülerwettbewerbs Deutsche Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten", an dem das Burkhart-Gymnasium teilnahm. Wichtig ist, dass das Flugblatt nicht zu dem Wettbewerb eingereicht wurde, sondern ihn verspottete. Geschrieben wurde das Flugblatt mit einer Schreibmaschine. In einer später preisgekrönten Schülerarbeit wurde es seinerzeit kritisch thematisiert. Das Flugblatt liegt dem BR vor.

Schüler Aiwanger vor Disziplinarausschuss?

Die "SZ" beruft sich bei ihrem Bericht auf Gespräche mit "mehreren" Personen. Demnach wurde der Elftklässler Aiwanger damals wegen des Flugblattes vom Disziplinarausschuss der Schule zur Verantwortung gezogen. Er habe als Strafe ein Referat über das "Dritte Reich" halten sollen. Ob er das tat, ist nicht bekannt.

Aiwanger: "Schmutzkampagne"

Vize-Ministerpräsident Aiwanger bestreitet den Vorwurf: Er habe "so etwas nicht produziert", es handele sich um eine "Schmutzkampagne", zitiert die "SZ" einen Sprecher des Freie-Wähler-Chefs. Dem BR teilte der Sprecher mit, "vorerst" kommentiere Aiwanger "diesen Vorgang nicht".

Söder schweigt bisher

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich zu dem Verdacht gegen Aiwanger bisher nicht geäußert. Wann er das tut, ist unklar. Bisher steht der CSU-Chef öffentlich fest zu den Freien Wählern, auch nach der Landtagswahl im Oktober will er weiter mit Aiwangers Partei koalieren.

Rüge für Erdinger Rede

Als Aiwanger wegen seiner Rede in Erding im Juni in die Kritik geraten war, rügte Söder seinen Partner in der Sache zwar deutlich, aber zugleich indirekt. Seine Koalitionszusage stellte er nicht infrage. Damals hatte Aiwanger bei einer Demonstration gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung gerufen, die "schweigende Mehrheit" müsse sich "die Demokratie wieder zurückholen".

Die neuen Vorwürfe haben indes eine andere Dimension. Offen ist auch, wie sich die Freien Wähler zu ihrem Vorsitzenden positionieren. Sie stehen vor einer ähnlichen Situation wie Söder: Forderungen oder Konsequenzen auf Grundlage eines nicht eindeutig bewiesenen Vorwurfs bergen das Risiko, sich als voreilig zu entpuppen.

Im Lauf des Tages wird sich die Aufmerksamkeit mehr und mehr auf Aiwanger selbst richten: Geplant war gestern noch, dass der Wirtschaftsminister heute beim Augsburger Plärrer und später beim Herbstfest in Rosenheim öffentlich auftritt.