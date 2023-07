Söder und seine Kontrahenten: Wer die Parteien in die Wahl führt

Wie auch immer die Landtagswahl am 8. Oktober für die CSU ausgeht - mangelnden Einsatz werden auch innerparteiliche Kritiker Markus Söder nicht vorwerfen können. Seit Wochen absolviert der 56-Jährige ein Mammutpensum, eilt von Termin zu Termin, hält Reden, schüttelt Hände, lächelt in Handykameras. Allein 110 Bierzeltauftritte will der Jurist und gelernte Fernsehjournalist bis zur Landtagswahl absolviert haben - Präsenz vor Ort ist eine tragende Säule seiner Wahlkampfstrategie: Er will "anfassbar" sein.

Auch unabhängig von seiner Charme-Offensive in allen Ecken Bayerns hat der CSU-Politiker Bekanntheitswerte, von denen all seine Herausforderer nur träumen können. Im jüngsten BR BayernTrend im Mai hatten 98 Prozent der Befragten eine Meinung zu Söder, der sich schon vor seinem Aufstieg zum Ministerpräsidenten als CSU-Generalsekretär, als Europa-, Umwelt- und Finanzminister einen Namen gemacht hatte. Als Wahlziel hat er genau das ausgegeben, was laut Umfragen das wahrscheinlichste Szenario ist: eine stabile Mehrheit für das Bündnis aus CSU und Freien Wählern. Zwar lehnt der CSU-Chef Prozent-Diskussionen ab, persönliche Messlatte für Söder dürfte das vergleichsweise schwache Ergebnis der vergangenen Landtagswahl (37,2 Prozent) sein: Sollte die CSU schlechter abschneiden als 2018, könnte der Parteichef in Erklärungsnot geraten – jeden Prozentpunkt mehr könnte er als Erfolg verkaufen.

Seit 2018 steht Söder an der Spitze des Freistaats und hat sich seither mehrfach neu erfunden. Nach seiner Abkehr von der scharf kritisierten "Asyltourismus"-Rhetorik präsentierte er sich als Bäume umarmender "grüner" Landesvater. In der Corona-Krise war er zunächst Vorkämpfer einer besonders strengen Linie, ehe er Anfang 2022 zum Lockerungs-Vorreiter wurde. Spätestes seit der Bundestagswahl 2022 tritt Söder als Verfechter konservativ-bürgerlicher Werte auf, der den Freistaat vor Ampel-"Ideologie" und grüner "Umerziehungspolitik" bewahren möchte. Söders Botschaft: In Bayern lebe es sich am besten, und mit ihm werde es so bleiben.

Freie Wähler: Hubert Aiwanger