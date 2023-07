Empörung über Aiwangers Klima-Tweet: "Verachtung der Realität"

"Jeder Zweifel an der Klimakatastrophe schadet"

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) warf Aiwanger eine "Verachtung der Realität" vor. "Klimawandel? Gibt es nicht, denn in Bayern regnet es, sagt Hubert Aiwanger und meint das ernst." Das sei ein prinzipielles Ausblenden dessen, "was uns an Katastrophen umgibt". Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz twitterte: "Lieber Hubert Aiwanger: Erderhitzung ist ein GLOBALES Phänomen." Dazu stellte er ein Zitat aus einem Artikel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Einen extremeren Sommer haben viele Menschen noch nicht erlebt. Hunderte Millionen werden bei Außentemperaturen jenseits der 40 Grad, viele sogar bis zu unmenschlichen 50 Grad gebraten."

Nach Meinung des Grünen-Bundestagsabgeordneten Armin Grau ist jeder Tropfen Regen und jeder Tag ohne extreme Hitze Grund für Dankbarkeit. "Aiwanger könnte seinen bayrischen Blick ein bisschen nach Süden weiten, wo Dutzende schwere Waldbrände wüten." Jeder Zweifel an der Klimakatastrophe schade. Der Grünen-Klimaschutzexperte im Landtag, Martin Stümpfig, verwies auf den Unterschied zwischen Wetter und Klima - und zitierte aus einem Lagebericht des Landesamts für Umwelt vom Juli: "Neben der Trockenheit erlebt Bayern einen zu warmen Sommer. So erreicht die Anzahl der Sommertage (Tageshöchsttemperatur mindestens 25°C) das Doppelte des langjährigen Mittels."

Der Grünen-Ortsverband Essenbach in Niederbayern sieht bei Aiwangers Aussage einen Zusammenhang zum Landtagswahlkampf: "Das tut manchmal weh, wie der Mann um den hinterletzten AfD-Mitläufer buhlt." Der Freie-Wähler-Chef hatte in den vergangenen Monaten mehrfach betont, er wolle die Menschen abholen, wo sie seien - um so die AfD in Bayern kleinzuhalten.

Bund Naturschutz: "Zynisch"

Verärgert zeigte sich auch der Bund Naturschutz in Bayern: Es sei zynisch, mit unserem derzeitigen Wetter gegen die Dramatik der fortschreitenden Klimaerhitzung zu argumentieren. "In anderen Ländern Europas gibt es gerade heftige Waldbrände, extreme Hitze oder Starkregenereignisse." Der Umweltverband empfahl dem Wirtschaftsminister: "Vielleicht noch mal Unterschied Wetter/Klima googeln."

Aiwanger: "Alles andere als ein Hitzesommer"

Aiwanger wies Vorwürfe und Kritik zurück "Es kann mir jeder etwas vorwerfen, interessiert mich aber nicht", betonte er auf auf BR-Anfrage. "Ich sage nur die Dinge, wie sie sind." Über Monate hinweg sei Panik betrieben worden: "Hier ist schon Geschäftemacherei und Schlagzeilenproduktion mit im Spiel: Den Menschen immer den Weltuntergang vor die Haustür zu diskutieren - und wenn er bei der Haustür rausgeht, dann regnet's."

Die Mehrheit der Bürger sehe, dass die für den Sommer vorhergesagte "Hitzekatastrophe" ausgeblieben sei. "Es gab natürlich einige Tage über 30 Grad, es gibt Gebiete, wo wir Trockenschäden haben, aber wir haben eben die letzten Tage gesehen, dass es teilweise deutlich regnet." In Bayreuth bei den Wagner-Festspielen hätten die "Damen gefroren in der Pause", es habe geregnet, heute schneie es im Allgäu. "Also, das ist alles andere als ein Hitzesommer, sondern das ist eher ein kühler Juli-Ausklang."

Von Brunn: Kann "man nur den Kopf schütteln"

Der bayerische SPD-Landeschef Florian von Brunn beklagt, von Aiwanger komme "eigentlich jeden Tag irgendein blöder Spruch, bei dem man nur den Kopf schütteln kann". Er sei es leid, sich damit auseinanderzusetzen, sondern wolle sich lieber um die wirklichen Probleme und Anliegen der Menschen im Freistaat kümmern: "Dazu gehört natürlich die Frage des Klimaschutzes, dazu gehören bezahlbare Wohnungen, dazu gehört vieles andere - aber sicher nicht die Sprüche von Herrn Aiwanger."