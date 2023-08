Volksheld oder Populist? Aiwanger rockt die Bierzelte

Alle warten nur auf ihn. Der Bürgermeister, der Feuerwehrkommandant und die Festdamen im roten Dirndl. Es ist Feuerwehrfest in Mühlhausen, einem 2000-Seelen-Dorf bei Augsburg. Und Hubert Aiwanger ist der Promi des Abends. Er steigt aus dem Dienstwagen, läuft grinsend mit markanten Schritten auf die Menge zu, schüttelt jedem die Hand. "Pack ma’s, die Damen“, sagt er vergnügt. Der Defiliermarsch ertönt. Gut 800 Gäste klatschen im Takt.

Klare Erwartung: Kritik an der Ampel

Auf dem Weg nach vorne zur Bühne wird Aiwanger aufgehalten. Ein Mann in Lederhosen winkt ihn zum Tisch und macht klar, was er heute von ihm erwartet: "Das mit der Ampel musst ansprechen. Das ist ein Riesenproblem.“ Aiwanger nickt und klopft ihm kumpelhaft auf die Schulter.

In weißem Hemd, die Ärmel hochgekrempelt, legt er dann auf der Bühne los und liefert, was von ihm erwartet wird. Er huldigt den Bauern, die "für unsere Lebensmittel sorgen“, und bekennt sich zum Fleischkonsum. "Mit zehn Gramm Fleisch pro Tag, was jetzt empfohlen wird, da kann der Mühlhausener nicht mehr ordentlich arbeiten.“

Fast eine Dreiviertelstunde redet er, nein schreit er förmlich von der Bühne. Er fordert Steuerentlastungen, plädiert für die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Er sagt, man dürfe den Leuten am Land das Autofahren nicht verbieten. Applaus und "Hubert, Hubert“-Rufe erntet er vor allem für Kritik an den Grünen und dem Heizungsgesetz: "Schon die Neandertaler haben gewusst, dass die Höhle warm wird, wenn sie mit Holz einheizen. Aber die Ampel-Leute in Berlin wissen das bis heute nicht." Die Menge tobt, Aiwanger wirkt zufrieden.

Minutenlanger Applaus für Aiwanger

Mittlerweile rinnt ihm der Schweiß von der Stirn. Sein Kopf ist rot, das weiße Hemd klebt am Körper. Aber er redet weiter. Insgesamt eine Dreiviertelstunde lang. Dann minutenlanger Applaus. Etliche Bierzeltbesucher loben den Freie-Wähler-Chef in höchsten Tönen. Dafür, "dass er sagt, was die normalen Leute denken“.

Aiwanger, der Mann des Volkes, ein Fürsprecher für die "kleinen Leute“. Ein Image, das nur deswegen funktioniert, weil Aiwanger sich gerne als einer von ihnen präsentiert. Bis heute lebt er auf einem Hof in Rahrsdorf, einem Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut. Da ist er aufgewachsen, hat schon als Kind im Stall geholfen. Er studierte Agrarwissenschaften und wurde Schweinebauer. Sieben Jahre lang Vorsitzender der Landjugend.

Aiwanger inszeniert sich als Mann des Volkes

Gerne betont er, dass er "schon mehr Bäume gepflanzt hat, als alle Grünen zusammen“, und dass die Bürger am Land selbst am besten wüssten, was sie brauchen – ohne Bevormundung der Großstadt-Eliten. Es ist eine simple, aber wirkungsvolle Rhetorik, die Aiwanger bedient: die Großkopferten aus der Stadt gegen die kleinen Leute auf dem Land. Dabei ist für den bayerischen Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsidenten irrelevant, dass er inzwischen selbst zu eben diesen Großkopferten gehört. Auch seine Fans scheint das nicht zu stören.

Dass er polarisiert und nach Ansicht vieler Kritiker auch Grenzen überschreitet, hat Aiwanger kürzlich bei der umstrittenen Demonstration in Erding gezeigt. Bei einer Kundgebung vor rund 13.000 Menschen – darunter auch AfD-Anhänger – holte Aiwanger zum verbalen Rundumschlag aus. Es war vor allem ein Satz, der eine gewaltige Debatte entfachte: "Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen: Ihr habt's wohl den Arsch offen da oben."

Scharfe Kritik nach Erding-Demo

Während die einen ihn für die "klaren Worte“ überschwänglich lobten, kritisierten ihn andere scharf. Der Vorwurf: Er nutze die Sprache der AfD, wiegle die Menschen auf und fische am rechten Rand. Aiwanger selbst fühlt sich missverstanden. Wenn man bei über 30 Grad vor Tausenden Menschen auf der Bühne steht und gut eine Stunde lang frei spricht, kann man laut Aiwanger nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. "Ich würde mir da mehr Fairness wünschen, dass man da nicht sofort zerrissen wird.“

Den umstrittenen Satz zurücknehmen oder sich entschuldigen will er aber nicht. Im Gegenteil: Wenige Wochen später in der Talkshow von Markus Lanz liefert er einen ähnlichen provokativen Satz, spricht davon, dass Deutschland nur noch eine "formale Demokratie" habe.

Die kleinen Leute anzusprechen mit ihren Problemen, das sei sein Ziel. Mit einer "Politik nach gesundem Menschenverstand“ wolle er enttäuschte Wähler, auch AfD-Wähler, zurückholen in die politische Mitte. "Durch die starken Grünen, durch die linke Meinungsmaschinerie, sagen die Menschen immer mehr, ich will dagegen protestieren.“ Das müsse man ernst nehmen. "Wir können doch nicht sagen, wenn uns unser Volk nicht gefällt, dann wählen wir uns ein neues“, sagt Aiwanger im Interview mit BR24.

Stabile Umfragewerte für die Freien Wähler

In Umfragen kommen die Freien Wähler mit all dem gut an. Sie stehen recht stabil da, bei um die zwölf Prozent. Die Freien Wähler sind zufrieden. Die Parteikollegen im Landtag stehen hinter ihrem Spitzenkandidaten, dem "Zugpferd Aiwanger“ wie ihn Fraktionschef Florian Streibl nennt. Er hebe sich ab "von den aalglatten Politikern anderer Parteien", sagt Fabian Mehring, der parlamentarische Geschäftsführer. Solange der Chef Stimmen zieht, ist ihm vieles erlaubt. Kritik äußert, jedenfalls ins Mikrofon, kaum jemand, auch nicht nach dem umstrittenen Auftritt in Erding. Wer sich in Parteikreisen umhört, merkt aber schnell, dass manche doch ein mulmiges Gefühl haben. Sie fürchten, liberale Stammwähler zu verlieren, und warnen vor einem Rechtsruck der Partei.

Der 84-jährige Armin Grein, einer der Gründungsväter der Freien Wähler und jahrzehntelang Landes- und Bundesvorsitzender, ist einer der wenigen bekannten Freien Wähler, der Aiwanger öffentlich kritisieren. Er habe Hubert Aiwanger nach dessen Erdinger Rede ausrichten lassen, Aiwanger sei zu weit gegangen, erzählt Grein. Ihn stört nicht nur der der Satz vom Zurückholen der Demokratie, auch Aiwangers "Fäkalsprache“, der Ruf "Ihr in Berlin habt’s wohl den Arsch offen“. Grein erinnert sich gut an das Jahr 2006, als er aus Altersgründen sein Amt als Landesvorsitzender der Freien Wähler niederlegte. Fast wie aus dem Nichts war damals der 35-Jährige Hubert Aiwanger aufgetaucht, bis dahin ein politischer Nobody.

Aiwanger wird vom politischen Nobody zum Landesvorsitzenden

Der Agrarwirt Aiwanger wurde aus dem Stand Landesvorsitzender, obwohl eigentlich schon ein anderer Kandidat als gesetzt galt. Aiwanger hielt eine mitreißende Rede, damals wie heute ohne Manuskript. Und veränderte die Freien Wähler nach seiner Wahl grundlegend. 2008 der Einzug in den Landtag, Aiwanger Fraktionschef. Als One-Man Show wurde er von da an bezeichnet, gleichzeitig war er auch noch Landes- und Bundesvorsitzender. 2018 schaffte es Aiwanger mit seinen Freien Wählern in die bayerische Staatsregierung. Den Posten als Fraktionschef gab er zwangsläufig auf; doch der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Aiwanger ist immer noch Landes- und Bundesvorsitzender.

Hubert Aiwanger fordert die CSU heraus

Anders als die FDP in der schwarz-gelben Koalition von 2008 bis 2013, konnten sich die Freien Wähler als Juniorpartner der CSU in der Regierungskoalition behaupten. Immer wieder scheint es, als triebe Aiwanger Ministerpräsident Söder vor sich her. Zurückpfeifen kann Söder seinen Stellvertreter kaum, denn schon vor Monaten hat er sich auf eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern nach der Landtagswahl festgelegt. Söder steckt in der Zwickmühle, was Aiwanger nicht stört. Er wird bis zur Wahl weiter die Grenzen der Geduld bei der CSU ausreizen.

Bei den Freien Wählern heißt es mittlerweile sogar, viele in der CSU seien neidisch. Für den FW-Fraktionsvorsitzender Florian Streibl spricht Aiwanger eine Sprache, die die Leute verstünden, der Letzte, der so geredet habe, sei Franz Josef Strauß gewesen.

Twitter-Weltmeister Aiwanger

Doch Aiwanger fühlt sich nicht nur im Bierzelt wohl. Er ist auch auf Twitter aktiv wie kaum ein anderer Politiker. Twittert oft im Minutentakt. Im Interview mit dem Münchner Merkur erklärte er seine Dauerpräsenz folgendermaßen: "Weil es mir ein Bedürfnis ist, gewisse politische Positionen nicht einfach so stehen zu lassen. Ich verteidige da die normale Welt gegen die in meinen Augen verrückte Welt. Da stelle ich mich in den Weg.“

Professorin Jasmin Riedl kennt Aiwangers Twitterverhalten genau. Die Politikwissenschaftlerin von der Bundeswehr-Universität München wertet seit Januar die Twitterdaten bayerischer Politiker aus. Ab September werden ihre Echtzeit-Twitter-Daten für die Öffentlichkeit einsehbar sein. BR 24 liegt jetzt schon eine Auswertung vor.

Aiwanger twittert nicht zimperlich

Hubert Aiwanger verschickt im Schnitt täglich gut 15 Tweets, damit liegt er weit vorn, sogar vor Ministerpräsident Markus Söder, so Riedl. Zum Vergleich, Söder bringt es auf durchschnittlich nur 4,7 Tweets pro Tag. Aiwangers Twitter-Stil ist nicht zimperlich. Immer wieder liefert er sich hier einen scharfen Schlagabtausch mit Usern, die nicht seiner Meinung sind. Kritiker beschimpft er z.B. als „Lügenbeutel“ oder „Klappe zu, Hirn an, falls vorhanden.“

Kritiker: "polemisches Bierzeltgeschwätz“

Im Bierzelt in Mühlhausen bei Augsburg hat Aiwanger nicht alle Bürger überzeugt. "Ein richtiges Bierzeltgeschwätz“, "extrem polemisch“ oder "nichtssagend“ finden manche Besucher seine Rede.

Die Mehrheit aber scheint begeistert. Die Leute stehen Schlange für ein Selfie "mit dem Hubert“. Aiwanger genießt das Bad in der Menge, grinst in Kameras. Mehr als eine Stunde nimmt er sich Zeit. "Ich hab noch ein Bierfest in Wolkering bei Regensburg“, sagt er dann und braust ab.