Bayern übersteht Sturmtief "Roxana" ohne größere Schäden

Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor orkanartigen Böen ist seit Montagfrüh aufgehoben. Der DWD hatte für Sonntagnachmittag bis Montagfrüh eine amtliche Warnung vor Sturmböen in den Hochlagen in Bayern veröffentlicht. Betroffen war die gesamte Alpenregion vom Allgäu bis nach Oberbayern, vor allem exponierte Lagen. Auch in Ostbayern wurde vor dem Sturm gewarnt. Die Feuerwehren musste mehrfach ausrücken, aber die Schäden hielten sich überall in Grenzen.

Zwei sturmbedingte Unfälle in der Oberpfalz

Das Tief "Roxana" hat in der Oberpfalz seit Sonntagabend nur wenig Schaden angerichtet. Laut einem Polizeisprecher gab es zwei Verkehrsunfälle aufgrund des Sturms. Auf der A93 hat zwischen Schwarzenfeld und Naaburg ein Autofahrer die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in eine Leitplanke geprallt. Verletzt wurde nach ersten Meldungen niemand. Im Landkreis Amberg-Sulzbach ist bei Königstein ein Baum auf die B85 gefallen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen den Baum. Es blieb laut Polizei auch hier bei Blechschaden. Meldungen über weitere Schäden lägen bisher nicht vor, so ein Sprecher der Einsatzzentrale.

Unfälle und ein Kaminbrand in Niederbayern

Seit Sonntagmittag zählt das Polizeipräsidium in Niederbayern bis jetzt rund 30 Sturm-Einsätze. Verletzt wurde niemand. Wie ein Sprecher auf BR-Anfrage mitteilt, handelt es sich bei den meisten Einsätzen um Verkehrsbehinderungen. Mancherorts fuhren Autofahrer gegen umgestürzte Bäume, zum Beispiel in den Landkreisen Dingolfing-Landau und Deggendorf. Bei einem Auto stürzte durch starken Wind der Anhänger um. Der Sachschaden aller Unfälle zusammen wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. In der Gemeinde Witzmannsberg im Landkreis Passau ist die Telefonleitung beschädigt worden.

Im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau kam es durch den Sturm zu einem Kaminbrand. Durch den starken Wind war wohl eine Sogwirkung entstanden, die das Feuer in den Kamin anhob. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon, Schaden entstand keiner.

Kaum Probleme in Schwaben

Der Sturm hat nach Auskunft der beiden Einsatzzentralen in den schwäbischen Polizeipräsidien Augsburg und Kempten keine nennenswerten Schäden angerichtet. Der Wind habe "ein paar Bäume umgerissen, ein paar Bauzäune umgeworfen, sonst nichts", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Süd/West in Kempten zum BR. "Keine besonderen Vorkommnisse", so fasste es sein Kollege vom PP Schwaben-Nord in Augsburg zusammen.

Viele kleine Einsätze in Oberbayern

In Oberbayern hatte der Sturm seit Sonntagnachmittag hat zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Dabei habe es sich jedoch hauptsächlich um umgestürzte Bauzäune und Bäume sowie abgerissene Äste gehandelt, so eine Sprecherin des Präsidiums.

Ähnlich die Lage beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim. Ein Beamter der Einsatzzentrale sprach am Sonntagabend auf BR-Anfrage von einem "ganz normalen Sturm". Bis auf kleinere Feuerwehreinsätze hätten sich auch im südlichen Oberbayern bisher keine größeren sturmbedingten Schäden ereignet.

Höhenretter der Berufsfeuerwehr München im Einsatz

Die Pressestelle der Branddirektion München berichtete am Sonntagabend von bis dahin 55 sturmbedingten Einsätzen. Die Feuerwehr habe dabei unter anderem umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste entfernen sowie Gerüstteile und Bauzäune sichern müssen. Auch ein Kamin musste von der Feuerwehr gesichert und abgebaut werden. Dabei kamen auch die Höhenretter der Berufsfeuerwehr zum Einsatz. Verletzte habe man bei den Einsätzen bisher nicht versorgen müssen, so der Pressesprecher der Branddirektion.