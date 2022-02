Neustart: Ehemaliger Wirtschaftsingenieur wird Pflegefachkraft

Ruben Benkeser hat jede Menge Berufserfahrung. Der 40-Jährige ist studierter Wirtschaftsingenieur und war zuletzt Fluglehrer im Chiemgau. Jetzt macht er eine Ausbildung zum Pflegefachmann.

Weil die Flugschule wegen Corona Insolvenz anmelden muss, war Ruben Benkeser gezwungen, sich neu zu orientieren. Und er wählt den Beruf, den er als Jugendlicher eigentlich schon nach einem Praktikum toll fand: Der 40-Jährige wird Pflegefachkraft mit Schwerpunkt Kinderpflege.

Ausbildung in der Pflege: "Es fühlt sich gut an"

Seit vier Monaten ist Ruben Benkeser in der Schön Klinik Vogtareuth in Ausbildung. Es sei noch zu früh, um Bilanz zu ziehen, aber es fühle sich gut an, meint der angehende Pfleger. Medikamente zusammenstellen, Vitalfunktionen messen, an der Visite teilnehmen und vor allem die Kommunikation und Interaktion mit den kleinen Patienten und den Eltern – bislang bringt der Job alles mit sich, wie es sich Benkeser vorgestellt hat.

Glücksfall für Klinik

Pflegefachkräfte sind heiß begehrt. Der angehende Pfleger konnte sich aussuchen, wo er seine Ausbildung macht, entschieden hat er sich für die Schön Klinik Vogtareuth. Dort freut sich Bereichsleiter Bernd Junge über den engagierten Neuling. Und bereits heute hofft Junge, dass Benkeser nach seiner Ausbildung in Vogtareuth bleiben wird.

Hier sei man auch als Arbeitgeber gefordert, weiß Junge. Man müsse als Arbeitgeber interessant bleiben, der Arbeitsplatz müsse sinnerfüllend sein und natürlich müsse man Entwicklungsperspektiven bieten. Benkeser ist einer von sieben Azubis, die seit September ihre Ausbildung in der Schön Klinik Vogtareuth absolvieren.

Zurück in die Schulbank

In der Klinik erfolgt die praktische Ausbildung, zur Schule geht Ruben Benkeser in Miesbach. Dort steht bald die nächste Klausur an. Für den Familienvater heißt das, sich abends, wenn die Kinder im Bett sind, noch an die Bücher zu setzen und zu lernen. Weil ihn die Materie aber sehr interessiere, tue er sich letztendlich leicht, erzählt er.

Übrigens: Nach Corona will der 40-jährige auch wieder Gleitschirm-Fluglehrer sein. Dann aber nebenberuflich.