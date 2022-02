Sturm in Niederbayern: 30 Einsätze - keine Verletzten

Seit Sonntagmittag zählt das Polizeipräsidium in Niederbayern bis jetzt rund 30 Sturm-Einsätze. Verletzt wurde niemand.

Wind reißt Anhänger von Kupplung

Wie ein Sprecher auf BR-Anfrage mitteilt, handelt es sich bei den meisten Einsätzen um Verkehrsbehinderungen. Mancherorts fuhren Autofahrer gegen umgestürzte Bäume, zum Beispiel in den Landkreisen Deggendorf und Dingolfing-Landau. Bei einem Auto im Landkreis Deggendorf stürzte durch starken Wind der Anhänger um. Der Sachschaden aller Unfälle zusammen wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Telefone ausgefallen und Kaminbrand

In der Gemeinde Witzmannsberg im Landkreis Passau ist eine Telefonleitung beschädigt worden. Im Landau an der Isar im Landkreis Dingolfing-Landau durch den Sturm zu einem Kaminbrand. Durch den starken Wind war wohl eine Sogwirkung entstanden, die das Feuer in den Kamin anhob. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon, Schaden entstand keiner.