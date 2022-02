Olympia 2022: Das bringt der dritte Wettkampftag in Peking

Aus deutscher bzw. bayerischer Sicht richten sich die Augen vor allem auf den Mixed-Teamwettbewerb bei den Skispringern. Die Erwartungen sind gemischt: Einerseits haben die Männer um den Oberstdorfer Karl Geiger nach dem verkorksten Wettbewerb im Einzel etwas gutzumachen, andererseits geht Katharina Althaus, ebenfalls aus Oberstdorf, mit Rückenwind nach ihrer Silbermedaille in den Wettbewerb. Gespannt darf man auch auf den ersten Auftritt der Oberbayerin Franziska Preuß im Biathlon sein. Und: Wer wird König der Abfahrer?

Diese Medaillen werden vergeben

Eiskunstlauf: Team Event

Die Medaillen-Entscheidungen des dritten Olympia-Tags beginnen um 4.35 Uhr mit dem Team-Event im Eiskunstlauf. Deutsche sind hier nicht am Start. Favoriten sind die USA und das Russische Olympische Komitee.

Ski alpin: Abfahrt Männer

Nach der witterungsbedingten Absage am Sonntagmorgen soll nun am Montag um 5.00 Uhr der zweite Versuch mit der Männer-Abfahrt starten. Bei der WM im vergangenen Jahr gewann Andreas Sander (Ennepetal) Silber. Was ist diesmal für ihn drin? Die weiteren deutschen Starter sind Romed Baumann (Kiefersfelden), Dominik Schwaiger (Schönau) und Josef Ferstl (Hammer). Nach dem bisherigen Saisonleistungen gehört keiner der vier zum Kreis der Topfavoriten. Da müssen andere Namen zuerst genannt werden: Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Beat Feuz (SUI), Dominik Paris (ITA), Matthias Mayer oder Vincent Kriechmayr (beide AUT).

Snowboard: Slopestyle Männer

Ebenfalls um 5.00 Uhr gehen die Männer auf die Slopestyle-Piste. Favorisiert sind Redmond Gerard (USA) und Sebastian Toutant (CAN). Deutsche Starter waren in der Quali ausgeschieden.

Ski alpin, Riesenslalom: Finallauf Frauen

Um 6.45 Uhr geht's weiter mit dem 2. Durchgang, also der Entscheidung, im Riesenslalom der Frauen. Topfavoritinnen sind Mikaela Shiffrin (USA), Sara Hector (SWE) und Petra Vlhová (SWK). Für den DSV startet Emma Aicher (Mahlstetten).

Eisschnelllauf: 1.500 Meter Frauen

Nach einer Entscheidungspause kämpfen um 9.30 Uhr die Eisschnellläuferinnen um Medaillen über 1.500 Meter. Zum engen Favoritenkreis gehören Ayano Sato und Miho Takagi (beide JP) sowie Brittany Bowe (USA) und die beiden Niederländerinnen Antoinette de Jong und Ireen Wüst. Für Deutschland geht die Berlinerin Michelle Uhrig an den Start.

Biathlon: Einzel Frauen

Um 10 Uhr sind die Skijägerinnen dran. Beim Einzel-Wettbewerb über 15 km wird Franziska Preuß (Haag) nach überstandener Corona-Infektion ins Geschehen eingreifen. Für den DSV außerdem am Start: Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Vanessa Hinz (Schliersee) und Vanessa Voigt (Rotterode). In der Rolle der Topfavoritinnen befinden sich Marte Olsbu Röiseland (NOR), Lisa Theresa Hauser (AUT) und Hanna Öberg (SWE).

Shorttrack

Bei den beiden Finalwettbewerben ab 12.30 Uhr der Damen über 500 Meter und der Männer über 1.000 Meter nehmen keine Deutschen teil.

Skispringen: Mixed-Team Normalschanze

Schlag auf Schlag geht's bei den Skispringern. Nach dem Einzel der Frauen am Samstag und dem Einzel der Männer am Sonntag geht es nun ab 12.45 Uhr um Medaillen beim Mixed-Teamwettbewerb, einem bei Olympia neuem Format. Für den DSV starten Karl Geiger (Oberstdorf), Constantin Schmid (Oberaudorf), Katharina Althaus (Oberstdorf) und Selina Freitag (Aue). Ob man das deutsche Quartett nach dem bisherigen schwachen Abschneiden der Männer als Favorit bezeichnen kann, wird man sehen. Slowenien präsentierte sich bisher stark, auch Japan und Norwegen muss man auf der Rechnung haben.