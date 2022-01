Wetterwarnungen

Gefahrenmitteilung des Deutschen Wetterdienstes

Von Montagvormittag bis Dienstagabend werden verbreitet 30 bis 50 cm, in Lagen oberhalb 1000 m bis Donnerstag früh 50 bis 70 cm, in den Staulagen insbesondere der Allgäuer Alpen auch über 1 m Neuschnee erwartet. Vor allem in freien Lagen oberhalb etwa 800 m kommt es zu starken Schneeverwehungen. "Gefahrenhinweise: Straßen und Schienenwege können unpassierbar sein. Bäume können unter der Schneelast zusammenbrechen. Fahren Sie nur mit Winterausrüstung oder vermeiden Sie Autofahrten!"