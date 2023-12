Bayern im Schnee: Wann kehrt wieder Normalität ein?

Es bleibt kalt in den nächsten Tagen: Der Schnee wird also in Süd- und Ostbayern so schnell nicht von selbst verschwinden. Bahnstrecken, Flughäfen, Straßen, Bäume und Dächer – alles muss von Schnee und Eis befreit werden. Wie lange wird es dauern, bis in den betroffenen Regionen alles wieder läuft wie gewohnt? Und was sagen die Wetteraussichten?

Keine Überschwemmungen, dafür Glatteisgefahr

Aus Sicht des BR-Wetterexperten Michael Sachweh wird es noch dauern, bis Bayern zur Normalität zurückkehrt. Die Kälte werde derzeit durch die hohe Schneedecke konserviert. Hinzu kommt, dass ein Tiefausläufer Schnee oder Schneeregen zunächst nach Franken bringen soll. Wenn diese Niederschläge auch auf den verschneiten und eisigen Süden und Osten Bayerns treffen, kann es gefährlich glatt werden.

Immerhin: Mit Überschwemmungen rechnet Sachweh eher nicht, weil der Schnee nur langsam taue und die Temperaturen nachts so niedrig seien, dass es wieder anzieht. Dieser langsame Tauvorgang lasse das Wasser langsam abfließen.

Fast alle Schulen in Mühldorf ab Dienstag wieder geöffnet

Aufatmen in Mühldorf: An fast allen öffentlichen Schulen im Landkreis soll morgen wieder Präsenzunterricht stattfinden, teilt das Landratsamt Mühldorf auf BR-Anfrage mit. Nur für die Grund- und Mittelschule in Gars steht weiterhin fest, dass auch am Dienstag auf Distanzunterricht umgestellt wird. Dort müsse das Gebäude erst von der Schneelast befreit werden.

Wie es an den am Montag geschlossenen Schulen in Augsburg und Starnberg weitergeht, ist Stand Montagmittag noch nicht klar. Eine Entscheidung soll aber bald fallen. Die Informationen des Kultusministeriums dazu finden Sie hier.

Langsames Aufatmen am Flughafen

Am Flughafen München ist es momentan nicht möglich, vorauszusehen, wann wieder völlig normaler Betrieb möglich sein wird. Immerhin ist seit Montagmorgen auch die zweite Start- und Landebahn wieder geöffnet, immer mehr Flieger können abheben. Zurzeit werden am Airport Starts priorisiert, damit die "gestrandeten" Passagiere von München wegkommen, soweit das möglich ist: Denn viele Crews fehlen, und auch Flugzeuge, da diese in den letzten Tagen nicht hier landen konnten.

Aussichten bei der Bahn eher schlecht

Bei der Bahn ist keine Entspannung in Sicht. Es fallen weiterhin die meisten Verbindungen von und nach München aus. Besonders betroffen sind die Strecken Richtung Süden. Es gibt nur dreizehn Räumfahrzeuge, um derzeit die Gleise in ganz Bayern freizumachen.

Reisende wurden aufgerufen, nicht notwendige Fahrten auf die Zeit ab dem 6. Dezember zu verschieben.

Straßen und Stromnetz weiter mit Problemen

Auf den Straßen in Bayern ist das Vorankommen weiterhin beschwerlich. Doch die Autobahnen sind frei. Vereinzelte Bundes- und Staatsstraßen sind wegen umgekippter Bäume gesperrt. Nebenstraßen sind wegen vereister Spurrillen und Glätte schwer befahrbar. Auch hier gibt es keine Vorhersagen, wann sich das ändert.

Im Stromnetz kommt es punktuell immer wieder zu Störungen. Das kann sich auch in den kommenden Tagen fortsetzen, wie der Netzbetreiber Bayernwerk auf BR-Anfrage mitteilte. Demnach können aufgrund der hohen Schneelasten auf den Bäumen, Äste abbrechen und auf Stromleitungen fallen. Allerdings werden Maßnahmen zum "Überbrücken" ergriffen, damit die Kunden sicher versorgt sind.

Vereinzelt bleiben Parks und Friedhöfe geschlossen

Die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald hat mitgeteilt, dass die Tier-Freigelände in Neuschönau und Ludwigsthal sowie das Waldspielgelände in Spiegelau bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben. Diese Zeit sei nötig, um die Einrichtungen zu räumen und die Verkehrssicherheit herzustellen. Zwei Friedhöfe in Mühldorf dürfen bis einschließlich Donnerstag nicht von Besuchern betreten werden, weil dort das Risiko von Schneesturz von den Bäumen besteht und das Risiko von Dachlawinen zu hoch ist. Auch der Landshuter Hofgarten bleibt voraussichtlich auch in den nächsten Tage noch geschlossen.

Aufatmen können die Gäste, die wegen des Schnees im Passauer Gasthof "Zur Triftsperre" festsaßen. Sie werden voraussichtlich im Laufe des Tages wieder abreisen können.