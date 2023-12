Schneemassen: Wo die Schulen am Dienstag geschlossen bleiben

Die starken Schneefälle vom Wochenende wirken in Bayern noch länger nach. Nachdem am Montag in einigen Schulen in Oberbayern und in Augsburg die Schule ausfiel oder per Distanzunterricht stattfand, entspannt sich die Situation vielerorts wieder. Dennoch bleiben auch am Dienstag noch Schulen geschlossen.

Distanzunterricht im Landkreis Erding

Im Landkreis Erding wird am Dienstag der Unterricht an allen Schulen auf Distanzunterricht umgestellt. Das teilte das Landratsamt mit. Als Grund gab die Behörde an, dass aufgrund der unsicheren Witterungsbedingungen die Busunternehmen keinen sicheren Schulbusbetrieb gewährleisten könnten. Nähere Informationen zu den Unterrichtsmodalitäten erhalten Schülerinnen und Schüler und deren Eltern über die jeweiligen Schulen, so das Landratsamt.

Kein Präsenzunterricht im Landkreis Ebersberg

Im Landkreis Ebersberg fällt der Präsenzunterricht am Dienstag ebenfalls an allen Schulen aus. Grund sind die immer noch schwierigen Verkehrsverhältnisse, teilte das Landratsamt mit. Es gebe eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr rechtzeitig von der Absage erfahren. Darüber hinaus obliege es den einzelnen Schulen, Fernunterricht anzubieten.

Weiterhin geschlossene Schulen und Turnhallen in Augsburg

Auch die Stadt Augsburg muss wegen der anhaltenden Gefahr durch hohe Schneelasten einige Schulen und Turnhallen weiterhin geschlossen halten. Betroffen ist der Verbindungsgang und Klassentrakt der Reischleschen Wirtschaftsschule/FOS/BOS, die Kerschensteiner Grund- und Mittelschule, die Wittelsbacher-Grundschule und die Kriegshaber-Grundschule. Auch bestimmte Turnhallen, wie die der Hochzoll-Süd Grundschule, der Berufsschule 6 und der Hans-Adlhoch-Grund- und Mittelschule, bleiben weiterhin gesperrt.

Bereits am Montag waren in Augsburg 20 Schulen ganz oder teilweise gesperrt. Die meisten von ihnen können aber wieder geöffnet werden.

Die Stadtverwaltung setzt zur Überwachung der Schneelasten auf den Dächern "Schneelastwächter" ein, Geräte, die die Schneemenge kontinuierlich messen und Alarm schlagen, sobald kritische Werte erreicht werden. Dies soll der Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sowie des Schulpersonals dienen. Eltern werden aufgefordert, sich über die Elternportale der betroffenen Schulen zu informieren.

In Starnberg entspannt sich die Lage an den Schulen

Im Landkreis Starnberg öffnen am Dienstag fast alle Schulen wieder. Weiterhin geschlossen bleibt nur die Grundschule in Stockdorf wegen eines Heizungsschadens. Die Fachoberschule und Berufsschule in Starnberg unterrichten weiterhin nur im Distanzunterricht.

Die Situation an den Schulen und im Busverkehr habe sich im Landkreis zwar beruhigt, so das Landratsamt. Die S-Bahnen im Landkreis fahren allerdings weiterhin nicht. Teilweise werden Turnhallen aus Sicherheitsgründen nicht für den Sportunterricht genutzt.

Fast Normalbetrieb im Landkreis Mühldorf

Auch im Landkreis Mühldorf am Inn findet der Unterricht in fast allen Schulen wieder statt. Nur in der Grund- und Mittelschule in Gars gibt es Distanzunterricht, bis die Schuldächer von der hohen Schneelast befreit worden sind.

Aktuelle Informationen zu Schulausfällen stellt auch das bayerische Kultusministerium auf dieser Seite bereit.