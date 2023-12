Schneechaos in Bayern: Unterricht fällt in einigen Orten aus

In Südbayern kehrt nach den rekordverdächtigen Schneemengen vom Wochenende langsam wieder Normalität ein. Der Straßenverkehr war am Sonntag größtenteils wieder problemlos möglich. Einschränkungen gibt es nach wie vor aber im Zugverkehr. Vor diesem Hintergrund fällt am Montag auch der Unterricht an einigen Schulen in Bayern aus. Zum Teil wurde auch auf Distanzunterricht umgestellt.

Unterrichtsausfälle in Starnberg - Schulsperrungen in Augsburg

Komplett entfällt der Unterricht etwa im gesamten Landkreis Starnberg für die Klassen 1 bis 6 der Grund- und Mittelschulen, wie ein Sprecher des Landratsamtes am Sonntag bestätigte. Es werde aber eine Notbetreuung an den Schulen gewährleistet. Weiterführende Schulen wie Realschulen und Gymnasien könnten individuell entscheiden, ob sie Distanzunterricht anbieten oder den Unterricht ausfallen lassen. Dort sei keine Betreuung an den Schulen vorgesehen.

In der Stadt Augsburg werden 20 Schulen, darunter Grund- und Mittelschulen sowie Gymnasien, vorläufig ganz oder teilweise gesperrt, wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte. Grund seien die Schneemassen, die auf den Dächern der Gebäude lasten. Nach dem Abtauen des Schnees müssten die Gebäude auf ihre Statik hin überprüft werden. Eltern sind gebeten, sich bei den Schulen ihrer Kinder über den aktuellen Stand zu informieren.

Schulen in Mühldorf am Inn stellen auf Distanzlehre um

Für die öffentlichen Schulen im Landkreis Mühldorf am Inn ordnete das dortige staatliche Schulamt für Montag Distanzunterricht an. Die Entscheidung sei angesichts der winterlichen Straßenverhältnisse zum Schutz der Schülerinnen und Schüler getroffen worden, hieß es.

An der Montessori-Schule Niederseeon im Landkreis Ebersberg fällt die Schule sogar bis einschließlich Dienstag aus. Die Gefahr durch die hohe Schneelast auf den Dächern und auf den Bäumen im Außengelände der Schule sei zu groß, heißt es von der Schulleitung. Aktuelle Informationen zu Unterrichtsausfällen sind auf der Seite des bayerischen Kultusministeriums hier zu finden.

Zugreisende müssen sich noch gedulden

Mit Blick auf die winterlichen und teils immer noch versperrten Verkehrswege will die Bayerischen Regiobahn BRB ihren Betrieb auch am Montag eingestellt lassen. Nach Angaben der DB Netz AG, die für die Infrastruktur zuständig ist, ist mit einer Wiederaufnahme der Verbindungen im Netz Chiemgau-Inntal erst frühestens im Laufe des Dienstags zu rechnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die BRB hat ihren Angaben zufolge sämtliche Schulen in ihren fünf Netzen informiert, dass am Montag kein Schülerverkehr stattfinden kann und auch die Pendlerinnen und Pendler werden gebeten, sich alternative Reisemöglichkeiten zu suchen und sich weiterhin kurzfristig über die bekannten Medien und die Website der BRB über die aktuelle Situation zu informieren.

S-Bahn in München will Außenäste wieder befahren

Die Deutsche Bahn rechnet insbesondere südlich von München mit weiteren Zugausfällen – so zum Beispiel zwischen München, Weilheim und dem Garmischer Raum (Werdenfelsbahn). Auch zwischen München und Salzburg/Innsbruck sowie zwischen München und Lindau/Oberstdorf werden noch keine Züge fahren können. Kein Zugverkehr findet zudem im Dieselnetz Ulm, beim Donau-Isar-Express (RE3) sowie zwischen Freising und Landshut (RB33) und beim Vorortverkehr Buchloe (RB74) statt. Aufgrund der Vielzahl an betroffenen Strecken lasse sich leider kein verlässliches Busersatzangebot bereitstellen, so die Bahn.

Auch bei der S-Bahn München wird es am Montag weiterhin zu großen Beeinträchtigungen im S-Bahn-Verkehr kommen. Mittlerweile ist eine erste Strecke im Außenbereich wieder befahrbar. So kann die S8 zwischen Westkreuz und Flughafen wieder regulär verkehren. Auf der Stammstrecke sind bereits seit Samstag wieder S-Bahnen unterwegs, dort besteht derzeit ein Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt. Ziel ist, bis Montagfrüh weitere Streckenabschnitte wieder befahren zu können.