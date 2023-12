Schnee und Eis in Ostbayern: Vereinzelt noch Behinderungen

Nach den teilweise heftigen Schneefällen vom Wochenende hat sich die Wetter-Situation in Niederbayern und der Oberpfalz beruhigt. Aktuell herrscht jedoch strenger Frost, teilweise mit zweistelligen Minus-Graden. Die Polizei warnt deswegen vor Glätte auf Straßen und Gehwegen.

Alle Informationen im bayernweiten Schnee-News-Ticker.

Behinderungen im Zugverkehr

Aktuell gibt es laut den Polizeipräsidien in Straubing und Regensburg keine größeren Verkehrsstörungen. Im Zugverkehr kommt es jedoch zu Behinderungen: Der Alex über Weiden, Schwandorf und Regensburg fährt nur bis Landshut. Der Halt in Freising und München entfällt. Auch auf der Strecke des Donau-Isar-Express (RE3) findet kein Zugverkehr statt.

Schulausfälle gibt es laut Kultusministerium weder in Niederbayern noch in der Oberpfalz. Mancherorts ist der Strom noch weg. Laut Störungskarte des Netzbetreibers Bayernwerk vor allem im Raum Passau.

Manche Bushaltestellen können nicht angefahren werden

Die Stadt Passau meldet Behinderungen im Busverkehr: Es werden zwar alle Linien bedient – wegen enger Straßenverhältnisse können die Busse jedoch nicht an allen Haltestellen stehenbleiben. Auch Gelenkbusse können wegen der Schneemengen nicht eingesetzt werden. Die Haltestellen Bäckerholz, Am Högl und Sulzsteg können nicht angefahren werden.

In Passau laufen am Montag derweil immer noch die Arbeiten, die Triftsperrstraße wieder befahrbar zu machen. Durch die starken Schneefälle am Wochenende waren dutzende Bäume umgestürzt. Im Gasthof "zur Triftsperre" wurden dadurch rund 20 Gäste eingeschlossen. Die PNP hatte zuerst berichtet. Wie eine Mitarbeiterin der Triftsperre auf BR-Anfrage mitteilt, ist eine Spezialfirma weiter dabei die Straße freizuräumen. Man hofft, noch am Vormittag wieder an und abfahren zu können. Verletzt wurde niemand.