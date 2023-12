Massiver Schneebruch: Befreiung der "Triftsperre" läuft

Aktuell laufen die Arbeiten, die Triftsperrstraße in Passau wieder befahrbar zu machen. Durch die starken Schneefälle am Wochenende waren rund 30 Bäume umgestürzt. Im Gasthof "Zur Triftsperre" wurden dadurch etwa 20 Gäste eingeschlossen. Die PNP hatte zuerst berichtet.

Spezialgerät im Einsatz

Wie eine Mitarbeiterin der Triftsperre am Montagmorgen auf BR-Anfrage mitteilte, ist eine Spezialfirma weiter dabei, die Straße freizuräumen. Passaus Stadtbrandrat Andreas Dittlmann sagte dem BR, seit gestern Nachmittag schon sei an der Straße schweres Gerät im Einsatz. Harvester, Traktoren mit Greifern und Holzrückewagen arbeiten an der Freiräumung der Strecke.

Hoffnung auf baldige Besserung

Da eine geplante Weihnachtsfeier mit 120 Gästen nicht stattfinden konnte, war die Verpflegung der Eingeschlossenen durchwegs gesichert. Verletzt ist niemand.

Claus Ortmeier, der Betreiber der Triftsperre, sagte dem BR am Vormittag, dass die Forstwirtschaft bereits mit schwerem Gerät die meisten Bäume beseitigen konnte. Da die Strecke aber zu vereist war für einen Schneepflug, musste ein Unimog beim Räumen aushelfen. Langsam ist der abgeschnittene Gasthof wieder zu erreichen, hieß es weiter.

Gäste waren verunsichert

Als am Samstag bekannt geworden war, dass durch den Schneebruch kein Wegkommen mehr sei, hätten die Gäste etwas verunsichert reagiert, erzählte Wirt Ortmeier dem BR. Die Österreicher, Ungarn und Rumänen wollten eigentlich nur maximal zwei Nächte in der Triftsperre bleiben und wurden von dem starken Schneefall überrascht.

"Wir liegen mitten im Wald. Da ist vorprogrammiert, dass da mal was umstürzt", so Ortmeier. "Wir haben ihnen dann gesagt, sie sollen es als zusätzlichen Urlaubstag sehen." Essen sei genug da, der Bier- und Weinkeller seit Freitag gefüllt, die Zimmer warm und auch das Internet habe weiter funktioniert. Damit habe er die Gäste beruhigen können und es blieb ihnen nichts anderes übrig als abzuwarten.

Während der Zeit hätten sich die Gäste auch zusammengeschlossen: Manche seien hinausgegangen, hätten die Natur erkundet, denn ein Weg am Fluss sei begehbar gewesen. Nach zwei Nächten - abgetrennt von der Außenwelt - können nun alle 20 Gäste sicherlich heute noch ihre Heimreise antreten.