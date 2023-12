Südbayern nach dem Schnee-Chaos: Kaum Züge, kaum Flüge

Zuerst kam der Schnee und dann die Kälte: Der für einen Dezember ungewöhnlich heftige Wintereinbruch hat Südbayern am Wochenende zunächst Verkehrskollaps und Stromausfälle, später immerhin auch Winterfreude beschert. Jetzt ist es klirrend kalt - und Südbayern deshalb weiterhin in Eis und dickes Weiß gepackt. Vor allem die Bahn stellt das vor Probleme, aber auch am Münchner Flughafen läuft vieles noch nicht nach Plan. Einige Schulen sind am Montag geschlossen. Und in den kommenden Tagen könnte Glatteis zum Problem werden.

Nur wenige Züge fahren am Münchner Hauptbahnhof

Trotz frostiger Temperaturen warteten am frühen Montagmorgen bereits viele Menschen am Münchner Hauptbahnhof, und es wurden im Lauf des Tages immer mehr. BR-Reporter Xaver Scheffer berichtete von einer immer länger werdenden Schlange vor dem Infozentrum. Viele Passagiere wollten schon am Wochenende reisen, etwa ein Franzose, der seit Tagen versucht, nach Paris zu kommen: "Am Samstag sollte ich fahren, das war das totale Chaos. Wir saßen bis 11 Uhr im Zug, dann sind wir gar nicht abgefahren", erzählte er dem BR.

Der Mann könnte heute eine Chance haben, denn nach Norden und Westen sowie nach Ostbayern fahren wieder einige Züge. In die Regionen südlich von München sei für die Züge aber nach wie vor kein Durchkommen, berichtete Scheffer. Die Bahn verweise darauf, dass die Gleise durch heruntergebrochene Äste und vereiste Oberleitungen blockiert seien. Ein weiteres Problem, so Scheffer: Ab einer Schneedecke von 40 Zentimetern sei es notwendig, die Gleise zu räumen. Die Höhe ist flächendeckend überschritten - aber laut BR-Informationen hat die Bahn in ganz Bayern nur noch etwa 13 Räumfahrzeuge. Wann sich die Lage normalisiert, dazu kann derzeit niemand eine Prognose abgeben.

Teilbetrieb und Notquartiere am Flughafen München

Auch am Flughafen München kämpft man nach wie vor mit massiven Einschränkungen. Zwar ist seit kurz nach sieben Uhr am Montagmorgen auch die zweite Start- und Landebahn wieder freigegeben. Aber nach aktuellem Stand sind 230 von 850 geplanten Flügen annulliert - und es könnten noch mehr werden, berichtete BR-Korrespondentin Birgit Grundner.

Probleme bereitet nach ihren Informationen im Erdinger Moos derzeit vor allem das Eis. Nicht nur die Start- und Landebahnen seien vereist, sondern auch die Flugzeuge und die Fahrzeuge, die die Flugzeuge versorgen. Hinzu kommen "Umlaufprobleme": Nachdem der Flugplan in den vergangenen Tagen völlig durcheinandergeraten ist, sind viele Maschinen und Crews derzeit nicht dort, wo sie nun gebraucht würden. "Und man kann kein Flugzeug starten, das nicht in den vergangenen Tagen hier gelandet ist", so Grunder.

Trotzdem herrsche am Flughafen reger Betrieb, berichtete die Korrespondentin weiter; vor den Check-In- und Umbuchungsschaltern haben sich lange Schlangen gebildet. Derzeit werden am Flughafen die Starts vor den Landungen priorisiert, damit die Menschen, die zum Teil seit Tagen dort ausharren, wegkommen. Nach Schätzungen des Flughafensprechers haben insgesamt etwa 1.500 Passagiere die Nacht zum Montag am Flughafen verbracht - auf eigens aufgestellten Feldbetten.

Strom- und Zugausfälle in Ostbayern

Auch Niederbayern und die Oberpfalz haben am Wochenende Schneemassen abbekommen - dort hat sich die Lage aber inzwischen beruhigt. Allerdings ist es jetzt klirrend kalt, teilweise mit zweistelligen Minus-Graden. Die Polizei warnt deswegen vor Glätte auf Straßen und Gehwegen. In Passau arbeitet sich die Feuerwehr derzeit zu einem Gasthaus vor, in dem seit Freitag etwa 20 Menschen eingeschlossen sind, weil mehr als 30 Bäume auf jede der beiden Zufahrtsstraßen gefallen sind. Heute sollen die Gäste aber freikommen, berichtete Korrespondentin Katharina Häringer. Die Eingeschlossenen hätten den unfreiwilligen Wochenend-Aufenthalt aber gut überstanden: "Es gab genügend zu essen und zu trinken. Denn am Samstag hätte dort eigentlich eine Weihnachtsfeier für 120 Leute stattfinden sollen."

BR-Wetterexperte: Glatteis droht

BR-Wetterexperte Michael Sachweh geht derzeit nicht von einer schnellen Schneeschmelze aus. Dazu bleiben die Temperaturen zu kalt. Dafür sorge auch die Schneedecke selbst, so Sachweh, die sei "ein sehr effektiver Kaltluftproduzent". Im südlichen Bayern wurden am Montagmorgen gleich in vier Gemeinden Temperaturen von minus 19 Grad Celsius gemessen.

Damit ist die Sorge vor Überschwemmungen zwar zunächst vom Tisch - es könnte aber sein, dass Glatteis ein Problem wird, so Sachweh: "Nun kommt allmählich ein atlantischer Tiefausläufer in Bayern Fuß zu fassen. Und wenn diese Niederschläge den Süden und Osten Bayerns erreichen, kann es sein, dass es gefährliches Glatteis gibt. Denn diese Kaltluft hält sich im Süden sehr hartnäckig."