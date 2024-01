Bauern ziehen ab Montag in Städte: Verkehr und Schulen betroffen

Trotz eines Kompromissangebots der Bundesregierung wird es in der kommenden Woche zu flächendeckenden Bauernprotesten in Bayern kommen. Der Bayerische Bauernverband (BBV) hatte die Berliner Vorschläge am Donnerstag als "indiskutabel" abgelehnt. Auch der Verband "Landwirtschaft verbindet Bayern" will geplante Demonstrationen nicht stoppen. Am Montag starten die Bauernproteste mit zahlreichen Großdemonstrationen in ganz Bayern und auch bundesweit.

Bauernpräsident: Stillstand im Straßenverkehr nicht das Ziel

Bayerns Innenminister und der Vorsitzende des bayerischen Bauernverbandes riefen gemeinsam zu einem friedlichen Verlauf der geplanten Veranstaltungen auf. Innenminister Herrmann appellierte an die Bauern und ihre Unterstützer, sich an Recht und Gesetz zu halten. Bauernpräsident Günther Felßner betonte, man sei bei der Vorbereitung der Aktionen in kooperativem Austausch mit der Polizei.

Herrmann erklärte, bei den Sternfahrten zu den Großkundgebungen der Bauern kommende Woche in München, Augsburg und Nürnberg dürfe es jedoch keine "totale Verkehrsblockaden" geben und Rettungskräfte müssten "jederzeit durchkommen können", so Herrmann. Bauernpräsident Felßner versicherte, es sei bei den Protesten nicht das Ziel, den Straßenverkehr zum Stillstand zu bringen, doch bitte er um Verständnis, wenn es stellenweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird.

Polizeigewerkschaft befürchtet massive Überlastung

Thorsten Grimm, der stellvertretende Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bayern, befürchtet durch die anstehenden Bauernproteste in der kommenden Woche eine massive Überlastung der Polizei: "Viele Aktionen schießen da nicht nur rechtlich weit übers Ziel hinaus, sie stellen in Teilen auch Verkehrsgefährdungen sowie Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar." Grimm sagte weiter: "Die Polizei schützt mit starken Einsatzkräften bayern- und bundesweit die Versammlungen und damit das Grundgesetz, was uns nächste Woche an die absolute Belastungsgrenze bringen wird".

Grimm betonte, dass das nur mit Genehmigungen funktionieren könne und dort seine Grenzen habe, wo es zu einer Gefährdung der Allgemeinheit kommt. "Großflächige Verkehrsgefährdungen auf Deutschlands Autobahnen sind hier nicht grundgesetzlich geschützt", stellt der Vizechef der DPolG in Bayern klar.

Wer kann, sollte das Auto stehen lassen

In den meisten bayerischen Städten dürfte es am Montag zu großen Verkehrsproblemen kommen. In München wollen mehrere tausend Landwirte auf dem Odeonsplatz protestieren. Weil die meisten mit Traktoren anreisen, ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Münchner Polizei empfiehlt, am Montag auf Autofahrten zu verzichten. Der Bayerische Bauernverband geht von 5.000 bis 8.000 Menschen aus, die sich am Vormittag auf dem Odeonsplatz versammeln werden, gerechnet wird mit bis zu 2.000 Fahrzeugen. Die Polizei rechnet ab den frühen Morgenstunden mit erheblichen Verkehrsbehinderungen durch die Anfahrt der Traktoren aus allen Richtungen.

In Nürnberg ist Autofahren am Montag womöglich auch keine gute Idee. Allein in der Frankenmetropole sind drei Demonstrationsfahrten angemeldet. Zudem rechnen die Verantwortlichen im Rathaus mit noch weiteren, unangemeldeten Blockaden und Störaktionen. Auch wegen des möglichen Lokführerstreiks empfiehlt die Stadt allen Bürgerinnen und Bürgern und vor allem auch den Pendlerinnen und Pendlern, sich vor der Fahrt ins Zentrum über die Verkehrssituation zu informieren.

Auch im nördlichen Oberbayern rechnet die Polizei am Montag mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Wie die Stadt Ingolstadt mitteilte, beteiligen sich allein in der Region Ingolstadt bis zu 2.000 Traktoren und Lastwagen an diversen Protestfahrten und Korsos. Das trifft auch das Stadtgebiet Ingolstadt und den öffentlichen Nahverkehr. Deshalb sei mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechen.

Auch in Bayreuth, Coburg, Wunsiedel, Bamberg und Memmingen sind weitreichende Proteste geplant.

Blockaden erlaubt?

Die Anfahrt ist bereits als "sich fortbewegende Versammlung" angemeldet, etwaige Verkehrsbehinderungen allein durch die Anfahrt wären daher nicht strafbar. In sozialen Netzwerken wurden mehrfach nicht angemeldete Blockadeaktionen von Verkehrswegen in Bayern angekündigt. Diese würden nicht toleriert und strafrechtlich verfolgt werden, heißt es aus dem Innenministerium und den Polizeipräsidien.

Bauernproteste erschweren Fahrten zur Schule

Von den Verkehrsbeeinträchtigungen dürfte auch der Schulbetrieb betroffen sein. Dazu heißt es aus dem Kultusministerium, dass Schülerinnen und Schüler, die wegen Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr nicht zur Schule kommen, als entschuldigt gelten. Dies müsse aber ähnlich einer Krankmeldung der jeweiligen Schule mitgeteilt werden.

Je nach Situation vor Ort seien im Einzelfall auch andere Maßnahmen möglich, etwa Distanzunterricht. Eine landesweite Regelung bestehe nicht. Das Kultusministerium geht aber davon aus, dass einzelne Schulen davon Gebrauch machen. Wo das der Fall sein könnte, sei aber noch unklar - zumal nicht im Einzelnen bekannt sei, wo es Blockaden durch Landwirte geben werde, sagte eine Sprecherin.

Das Bayreuther Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium beispielsweise hat sich schon entschieden und wechselt vorsorglich auf Distanzunterricht. Das teilt die Schule in einem Elternbrief mit, der dem BR vorliegt. Darin heißt es, dass man sich in Rücksprache mit der Schulaufsicht dafür entschieden habe. Der Grund: Am Montag soll auf dem Volksfestplatz, der in unmittelbarer Nähe der Schule ist, eine zentrale Kundgebung der Landwirte stattfinden.

Mit Informationen von Henning Pfeifer, Vera Held, Susanne Pfaller, Anja Bischof, Kristina Kreutzer, Stanislaus Kossakowski, Julia Kuhles, Beate Mangold und dpa

Im Video: Sorge vor Eskalation der Bauernproteste wächst