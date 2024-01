Bauern-Blockaden: Verkehrs-Chaos in Unterfranken erwartet

Der Montag nach den Weihnachtsferien: In den Schulen sollte der Betrieb eigentlich ganz normal starten. Viele Menschen sind nach ein paar Tagen Urlaub wieder zurück in der Arbeit. Doch Bäuerinnen und Bauern in ganz Bayern durchkreuzen an diesem Tag die Pläne. Mit groß angelegten Demonstrationen und Blockaden mit ihren Traktoren wollen sie auf die Sparpläne der Bundesregierung im Bereich Landwirtschaft aufmerksam machen. Sie beteiligen sich damit an einer deutschlandweiten Aktionswoche.

Demos und Blockaden in ganz Unterfranken geplant

In Unterfranken rechnen Polizei und Kommunen mit Aktionen im gesamten Regierungsbezirk. "Nach derzeitigem Sachstand ist eine Vielzahl von Personen zu erwarten, die auch mit ihren landwirtschaftlichen Fahrzeugen an den Versammlungen in Unterfranken teilnehmen werden", heißt es von der unterfränkischen Polizei.

Polizei warnt vor Verkehrschaos und Behinderungen

Die Menschen in Unterfranken müssen sich deshalb zum Teil auf erhebliche Verkehrsbehinderungen, Staus und Verzögerungen einstellen. Der Tipp der Polizei: Sich vorher über die Behinderungen auf den Straßen informieren und sich alternative Routen überlegen. Die Bäuerinnen und Bauern haben bei den Behörden in Unterfranken mehrere Versammlungen offiziell angemeldet. Die Polizei stehe in engem Kontakt mit den Behörden und werde auch vor Ort sein, heißt es weiter. Das Ziel: Die Beeinträchtigungen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten – aber auch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten.

Große Sternfahrt aus mehreren Landkreisen nach Biebelried

Auswirkungen in gleich mehreren Regionen wird die groß angelegte Sternfahrt mit Traktoren nach Biebelried (Lkr. Kitzingen) haben. Wie die Stadt Würzburg mitteilt, starten die langsam fahrenden Fahrzeuge um ca. 14 Uhr in Volkach (Lkr. Kitzingen), Karlstadt (Lkr. Main-Spessart), Giebelstadt (Lkr. Würzburg) und Werneck (Lkr. Schweinfurt).

Langsame Traktoren behindern Zufahrten nach Würzburg

Im Stadtgebiet von Würzburg wird es deshalb Behinderungen geben, beispielsweise auf der B27 von Veitshöchheim kommend, auf der B19 von Giebelstadt kommend, auf der Mergentheimer Straße, der Nord-Tangente, am Greinberg-Knoten und auf der B8 Richtung Biebelried. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten die Gebiete, wenn möglich, umfahren. Um 6 Uhr ist bereits eine Kundgebung an der A3 bei Würzburg-Heidingsfeld geplant.

Probleme an den Autobahn-Auffahrten im Raum Würzburg

Im Landkreis Würzburg müssen sich die Menschen ab den frühen Morgenstunden und den ganzen Montag über auf Behinderungen auf den Straßen einstellen. Wie das Landratsamt mitteilt, sind die Anschlussstellen Helmstadt, Kist, Heidingsfeld und Randersacker an der A3 betroffen – sowie die Anschlussstellen Gramschatzer Wald und Würzburg/Estenfeld an der A7. Wegen der Sternfahrt ist außerdem mit weiteren Problemen auf der B19, B27 und B8 im Landkreis Würzburg zu rechnen.

Landrat Eberth: Wege für Rettungskräfte freihalten

Der Würzburger Landrat Thomas Eberth (CSU) hofft auf die Vernunft der Beteiligten: "Vor allem in Hinblick auf Verkehrswege für Rettungskräfte, Patienten-Fahrdienste und den öffentlichen Personen-Nahverkehr appelliere ich daran, dies bei den derzeitigen Überlegungen der beteiligten Protestler zu berücksichtigen. Die Sicherheit hat oberste Priorität und muss stets gewährleistet sein."

In Stadt und Landkreis Würzburg findet die Schule regulär statt.

A3 im Raum Aschaffenburg: Alle Auffahrten blockiert

Weiterer Schwerpunkt in Unterfranken werden die Auffahrten entlang der A3 im Raum Aschaffenburg sein: Aschaffenburg-West, Aschaffenburg-Ost, Goldbach/Hösbach, Hösbach, Bessenbach/Waldaschaff, Weibersbrunn und Rohrbrunn. Die Auffahrt auf die Autobahn wird zwischen 6 und 16 Uhr nicht möglich sein, teilt das Landratsamt mit. Die Abfahrten sind aber frei.

Behinderungen vom Spessart bis in den Kahlgrund

Behinderungen wird es beispielsweise auch im Raum Mespelbrunn/Hessenthal im Spessart geben, sowie in Schimborn oder Weyberhöfen. Um 15.30 Uhr starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen mit ihren Traktoren von Großostheim nach Aschaffenburg – auf der Strecke wird es Staus geben. Eine weitere Fahrt startet um 17 Uhr von Hösbach Richtung Aschaffenburg.

Appell des Landratsamts: An Auflagen halten

Für den Landkreis Aschaffenburg sind insgesamt 17 Versammlungen angemeldet. Das Landratsamt Aschaffenburg weist darauf hin, dass sich die Menschen bei den Versammlungen an Auflagen halten sollten: Kreuzungen sollten frei bleiben, Einsatz-Fahrzeuge, Pflege-Dienste oder Schulbusse sollten passieren können, die Traktoren sollten jederzeit besetzt sein, Pflüge, Anhänger, Ladung, Äxte, Mistgabeln oder andere Werkzeuge sind verboten. Auch dauerhaftes Hupen untersagt die Behörde.

Mehrere Schulen im Raum Aschaffenburg haben bereits angekündigt, dass es am Montag Distanz-Unterricht geben wird – zum Beispiel das Hanns-Seidel-Gymnasium in Hösbach oder die Realschule in Alzenau.

Raum Miltenberg: Vor allem B469 von Aktionen betroffen

Im Landkreis Miltenberg ist vor allem auf der B469, der St2309 und den umliegenden Ausweichstrecken mit Behinderungen zu rechnen – und zwar zwischen 9.30 Uhr und dem späten Nachmittag, warnt das Landratsamt. Unmittelbar betroffen sein werden die Kommunen auf der linken Seite des Mains von Niedernberg bis Bürgstadt – und auf der rechten Seite des Mains von Großheubach bis Kleinwallstadt. Durch diese Kommunen wird sich der Demonstrationszug ziehen.

An den Schulen im Landkreis Miltenberg wird es keinen Präsenz-Unterricht geben, so das Landratsamt.

Main-Spessart: Aktionen an der A3 und in kleineren Städten

Im Landkreis Main-Spessart wird es laut Landratsamt ebenfalls mehrere Versammlungen geben. Mit Problemen auf den Straßen ist zu rechnen. Aktionen gibt es zum Beispiel an der A3 bei Marktheidenfeld, in Karlstadt, Gemünden oder Arnstein.

Raum Schweinfurt: A70-Auffahrt mit Traktoren versperrt

Auch im Raum Schweinfurt sind mehrere Versammlungen von Landwirtinnen und Landwirten angemeldet. Die Stadt Schweinfurt rechnet damit, dass vor allem die Auffahrten zur A70 mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen blockiert sein werden. Menschen können wahrscheinlich gar nicht oder nur teilweise auf die Autobahn auffahren. Damit wird es "spürbare Verkehrsbeeinträchtigungen in der ganzen Region" geben. "Die Bevölkerung wird gebeten, soweit möglich, entsprechende Vorkehrungen zu treffen und für die Anfahrt zur Schule und Arbeitsstätte entsprechende Zeitreserven einzuplanen", so die Stadt Schweinfurt weiter.

Im Landkreis Schweinfurt gibt es weitere Aktionen, beispielsweise zwischen Gochsheim und Sennfeld, am Kreisverkehr in Werneck, in Stadtlauringen – oder an der A7 bei Wasserlosen.

Bad Kissingen: Vor allem Probleme an der A7 und A71

Im Landkreis Bad Kissingen wollen die Bäuerinnen und Bauern die Auffahrten an der A7 und der A71 mit ihren Gefährten verengen. Das Landratsamt rechnet mit Behinderungen in dem Bereich und auch auf den Umleitungsstrecken.

Haßberge: A70 und Bundesstraßen im Visier

Auch der Landkreis Haßberge warnt die Bevölkerung vor: Dort ist damit zu rechnen, dass die Auffahrten auf die A70 und die Zufahrten zur B303 und zur B279 teilweise nicht möglich sein werden – oder nur eingeschränkt.

Im Landkreis Haßberge findet der Schul-Unterricht normal statt. Schülerinnen und Schüler, die durch die Behinderungen zu spät kommen, gelten als entschuldigt, so das Landratsamt. Menschen sollten auf dem Weg in die Schule oder in die Arbeit genug Zeit einplanen.

Rhön-Grabfeld: Sternfahrt und Mahnfeuer an Erntekrone

Im Landkreis Rhön-Grabfeld gibt es beispielsweise eine Aktion von Bäuerinnen und Bauern an einer über fünf Meter hohen Ernte-Krone, die zwischen Heustreu und Hollstadt steht. Geplant sind eine Schlepper-Sternfahrt der Ortsverbände aus Rhön-Grabfeld des Bayerischen Bauernverbands (BBV) zu dieser Erntekrone und ein Mahnfeuer vor Ort. Wie der Ortsverband Bad Neustadt mitteilt, wird die Aktion "weithin sichtbar sein".

Proteste trotz Kompromiss der Bundesregierung

Die Ampel-Koalition will geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen. Demnach soll die Befreiung von der Kfz-Steuer für die Landwirtschaft doch nicht gestrichen werden, wie die Bundesregierung am Donnerstag mitteilte. Und die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde nicht in einem Schritt vollzogen, sondern über mehrere Jahre gestreckt.

Doch trotz dieses Entgegenkommens der Bundesregierung wird es in der kommenden Woche zu flächendeckenden Bauern-Protesten in Bayern kommen. Der Bayerische Bauernverband (BBV) hatte die Berliner Vorschläge am Donnerstag als "indiskutabel" abgelehnt. Auch der Verband "Landwirtschaft verbindet Bayern" will geplante Demonstrationen nicht stoppen. Am Montag starten die Bauernproteste mit zahlreichen Großdemonstrationen in ganz Bayern und auch bundesweit.

Zum Artikel: Bauern-Proteste: Schlepperkonvois in ganz Unterfranken