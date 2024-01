Bauernproteste: Viele Regionen erwarten Verkehrschaos

"Zu viel ist zu viel" - unter diesem Motto protestieren am Montag Landwirte auch in Mittel- und Oberfranken gegen die die Kürzungen bei den Subventionen für Agrardiesel. Und das, obwohl die Bundesregierung die Streichungen zum Teil rückgängig gemacht hat. Die Bauern bleiben aber hart und bekommen Unterstützung.

Traktorensternfahrt nach Bayreuth zum Volksfestplatz

Spediteure und Handwerker aus der Region Bayreuth schließen sich den Landwirten an. Mit ihren Lastwagen machen sie bei der Traktoren-Sternfahrt zum Volksfestplatz in Bayreuth mit. Sie sammeln sich an sechs Orten im Landkreis und starten dann gemeinsam um 10 Uhr ab Kirchenlaibach, Weidenberg, Benk, Eckersdorf, Spänfleck und Creussen. Auf dem Bayreuther Volksfestplatz wird es zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr Redebeiträge geben. Während der Sternfahrt und nach 15.00 Uhr rechnet die Polizei auf den Straßen nach und aus Bayreuth heraus mit Behinderungen und mit Verkehrsstörungen in ganz Ober- und Mittelfranken. Sie rät davon ab, die Traktoren zu überholen.

Gymnasium ordnet Distanzunterricht wegen Bauernproteste an

Die angekündigten Proteste der Landwirte wirken sich auch auf ein Bayreuther Gymnasium aus. Das Markgräfin-Wilhelmine- Gymnasium (MWG) wird am Montag auf Distanzunterricht wechseln. Denn das Gymnasium liegt in unmittelbarer Nähe zum Volksfestplatz, auf dem rund 400 Traktoren, 100 Sattelschlepper und 100 Handwerksfahrzeuge erwartet werden, teilte die Schule in einem Elternbrief mit, der dem BR vorliegt.

"Wir müssen […] zudem davon ausgehen, dass all diese Fahrzeuge […] irgendwo geparkt werden müssen und es zu massiven Beeinträchtigungen rund um den Volksfestplatz kommen wird – davon betroffen sind auch die Buslinie und Sie, die Sie Ihre Kinder vielleicht sonst mit dem Auto von der Schule abholen", so die Schulleiterin Elisabeth Götz in dem Schreiben an die Eltern. Letztlich diene die Entscheidung der Sicherheit der Schüler und Schülerinnen, so die Schuldirektorin weiter. Ab Dienstag sei dann wieder Normalbetrieb mit Präsenzunterricht.

Wegen Sternfahrt: Verkehrsbehinderungen auch in Bamberg erwartet

In Bamberg plant der Bayerische Bauernverband ebenfalls eine Großdemonstration. Die Kundgebung beginnt um 11 Uhr an der Brose-Arena. Die Landwirte fahren zuvor mit Traktoren und Schleppern in Zehner-Gruppen aus den Landkreisen Bamberg und Forchheim in die Stadt hinein. Die Stadtwerke Bamberg, die für den Busverkehr zuständig sind, warnen vor massiven Verkehrsbehinderungen. Es sei mit Verspätungen und Ausfällen auf allen Linien zu rechnen.

Auch im Landkreis Bamberg wird es wegen mehrerer Versammlungen von protestierenden Landwirten zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, so die Polizei. Betroffen sind einige Zufahrten zu Autobahnanschlussstellen, die zwischen 6 und 8 Uhr mit Traktoren besetzt werden. Es handelt sich an der A73 um die Anschlussstellen Breitengüßbach-Nord und -Mitte sowie Memmelsdorf. An der A70 sind die Anschlussstellen Hirschaid und Viereth-Trunstadt betroffen. Bereits von 4 bis 8 Uhr kommt es laut Polizei auf der B22 zwischen Ebrach und Burgebrach zu Behinderungen wegen geparkter Fahrzeuge der Land- und Forstwirte. Das betrifft auch die an der B22 liegenden Orte Burgwindheim und Untersteinach.

Auch in Coburg und Lichtenfels zeigen die Bauern Flagge

In Coburg wollen sich Landwirte ab 13 Uhr auf dem "Anger" versammeln, der von der Stadt für diesen Tag als Parkplatz gesperrt wird. Die Polizei rechnet mit rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Zudem demonstrieren Landwirte aus dem Landkreis Lichtenfels. Schon in den Morgenstunden wollen sie im gesamten Landkreis Präsenz zeigen. Aus unterschiedlichen Richtungen geht es mit ihren Traktoren dann zur Stadthalle Lichtenfels zu einer Abschlusskundgebung um 18 Uhr.

BBV: Bundeshaushalt ausgeglichen, aber dann leere Teller

In Wunsiedel ist der Volksfestplatz betroffen. Dorthin hat der Bayerische Bauernverband (BBV) zu einer öffentlichen Protestkundgebung eingeladen. Ab 10 Uhr wollen sich Landwirte einfinden, um sich an der bundesweiten Aktion gegen die Steuerpläne der Regierung zu beteiligen. "Die hochfränkische Landwirtschaft und historisch gewachsene Wertschöpfungsketten (Landwirtschaft-Handwerk-Mittelstand-Landhändler-Banken) werden geopfert, wenn ein Baustein dieses Geflechts ausfällt. Dann ist zwar der Bundeshaushalt ausgeglichen, aber die Teller irgendwann leer. Dazu kann und darf es nicht kommen", so der Hofer Bauernverbands-Geschäftsführer Thomas Lippert.

Nürnberg warnt wegen der vielen Traktoren vor Fahrten in die Stadt

Auch in ganz Mittelfranken sind Landwirte aufgerufen, gegen die Kürzungen beim Agradiesel zu protestieren. Allein in Nürnberg seien drei Demonstrationsfahrten angemeldet, teilte die Stadt mit. Deshalb sei mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechen. Eine Demonstration startet um 8 Uhr in Eckental und führt über die B2 zum Hallplatz. Rund 150 Landwirte sind vom Bayerischen Bauernverband (BBV) ab 9 Uhr zu einer Fahrt aus dem Norden der Stadt in Richtung Hauptmarkt aufgerufen, wo nach Angaben der Stadt um 12 Uhr eine rund zweistündige Kundgebung geplant ist. Die dritte Demonstrationsfahrt ist um 9.30 Uhr durch die Gebersdorfer Straße angemeldet.

Zudem rechnen die Verantwortlichen im Rathaus mit noch weiteren, unangemeldeten Blockaden und Störaktionen. Auch wegen eines möglichen Lokführerstreiks empfiehlt die Stadt allen Bürgerinnen und Bürgern und vor allem auch den Pendlerinnen und Pendlern, sich vor der Fahrt ins Zentrum über die Verkehrssituation zu informieren.

In Erlangen fahren die Traktoren vors Rathaus

In Erlangen wollen sich die Bauern am Rathausplatz einfinden. Die Stadt rechnet deshalb im Stadtbusverkehr mit Störungen. Auch der Schulbusverkehr könne betroffen sein, heißt es.

In Roth hat der Bauernverband die Landwirte um 11 Uhr zu einer Kundgebung auf den Festplatz aufgerufen. Ebenfalls um 11 Uhr ist eine Schleppersternfahrt in Ansbach an der Rezathalle geplant.

In den Landkreisen Ansbach, Erlangen-Höchstadt, Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Weißenburg-Gunzenhausen warnen die Landratsämter vor Verkehrsbehinderungen wegen zahlreicher Protestaktionen der Landwirte. Unter anderem ist eine Aktion auf der B2 zwischen Treuchtlingen und Weißenburg zwischen 5.30 und 11 Uhr angemeldet. Das sei allerdings keine Aktion des Bauernverbandes, heißt es beim zuständigen BBV-Kreisverband in Weißenburg.

In Hof protestieren die Landwirte vor der Freiheitshalle

In Hof wird es erst am Mittwoch (10.01.24) zu einer größeren Protestaktion auf dem Parkplatz der Freiheitshalle kommen. Dort ist für 10 Uhr eine Kundgebung angemeldet. Einen Vorgeschmack gab es am Freitag. Landwirte und Spediteure verteilten Plakate an Autobahnbrücken. Es kam zu Straßensperren und Behinderungen.