Viel Schnee, Glätte und Sonnenschein: Der Winter kommt zurück

Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Montagvormittag in den Alpen. Im Alpenvorland könnten es zwischen 20 und 30 Zentimeter werden. Im Bayerischen Wald werden bis zu zehn Zentimeter Schnee erwartet und an der Fränkischen Alb bis zu fünf Zentimeter. Der Wetterdienst warnte gebietsweise vor Glätte durch Schnee und Schneematsch.

Frostige Temperaturen erwartet

Im Tagesverlauf des Montags lässt der Schneefall laut DWD langsam nach. Vielerorts bleibt es stark bewölkt, in Nordbayern soll es sonnig werden. Am Dienstag können sich Menschen in Bayern mit Ausnahme in Alpennähe auf viel Sonne freuen. Kalt wird es dennoch mit bis zu minus acht Grad in Schwaben und Teilen Oberbayerns.

Schwerverletzter auf A 7 bei Bad Grönenbach

Auf den Straßen im Freistaat blieb es in der Nacht auf Sonntag vergleichsweise ruhig. Auf der Autobahn 7 bei Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) hatte ein 39-Jähriger laut Polizei auf der glatten Straße mutmaßlich wegen zu hoher Geschwindigkeit einen Unfall verursacht, bei dem er schwer verletzt wurde. Es habe ansonsten aber keine größeren witterungsbedingten Vorfälle gegeben und die Lage sei entspannt geblieben, teilten die bayerischen Polizeipräsidien am Morgen mit.

Hochwasserlage in Bayern entspannt sich weiter

Die Hochwasserlage in Bayern entspannt sich weiter. Die Pegelstände seien auch am Sonntag rückläufig, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt mitteilte. In drei Landkreisen im Norden warnte der Hochwassernachrichtendienst (HND) vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete. Für mehrere Landkreise gab der HND Entwarnung. Das Landesamt für Umwelt meldete zudem im Süden Bayerns für Sonntag zunächst eine geringe Lawinengefahr. Im Tagesverlauf werde sich in den Hochlagen die Lawinengefahr jedoch erheblich steigen.

Lage in Niedersachsen weiterhin kritisch

In Niedersachsen bleibt die Hochwassersituation in vielen Regionen weiterhin angespannt. Von landesweit 97 Pegeln hätten immer noch 23 die höchste Meldestufe erreicht beziehungsweise überschritten, sagte Oliver Rickwärtz, Sprecher des Innenministeriums in Hannover, am Sonntag. Die Pegelstände seien meist unverändert. Örtlich sinken sie dem Sprecher zufolge leicht, allerdings laufe der Abfluss langsam, und das Wasser drücke immer noch auf die Deiche. Man brauche Durchhaltekraft, sagte der Sprecher.

Weniger Niederschläge in den kommenden Tagen

Immer noch sind laut Innenministerium zwischen Harz und Nordsee Tausende Helfer in den Hochwassergebieten im Einsatz. Im Süden Niedersachsens würden örtlich auch schon wieder Sandsäcke eingesammelt und abtransportiert, berichtete Rickwärtz. Positiv sei, dass für die kommenden Tage nicht so viele Niederschläge erwartet werden.