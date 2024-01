Bauernproteste in Schwaben: Verkehrsbehinderungen erwartet

Schon am Montag werden die für ganz Bayern angekündigten Bauernproteste voraussichtlich auch in Schwaben zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen führen. Besonders Autofahrer in den Landkreisen Aichach-Friedberg, Donau-Ries und im Ostallgäu werden stark davon betroffen sein..

Landkreis Aichach-Friedberg: Etliche Straßen betroffen

In Aichach wollen sich Landwirte, Fuhrunternehmer, Spediteure und Handwerker aus dem gesamten Landkreis zu einem Demonstrationszug mit bis zu 300 Fahrzeugen zusammenschließen, der ab 8 Uhr bis mindestens 15 Uhr zu Behinderungen und Sperrungen zwischen Aichach und Friedberg führen wird. Und zwar nicht nur auf der Demonstrationsstrecke, der alten B300, sondern auch auf den umliegenden Straßen. Davon gehen die Veranstalter aus. Unter anderem werden die Autobahnauf- und -ausfahrt Richtung Stuttgart an der A8 gesperrt. Die Polizei will die Demonstrationsstrecke abschnittsweise sperren, abhängig vom Vorankommen des Zugs, empfiehlt aber, den gesamten Bereich großräumig zu umfahren.

Landkreis Donau-Ries: Mehr als 1.000 Traktoren möglich

Schwer haben es auch die Autofahrer im Landkreis Donau-Ries. Die Hauptverkehrsverbindung im Landkreis, die B25, wird für einen von der Polizei begleiteten Konvoi von mindestens mehreren hundert, wahrscheinlich deutlich über 1.000 Fahrzeugen gesperrt. Die Landwirte wollen von der Kaiserwiese in Nördlingen nach einer Kundgebung um 10 Uhr in Richtung Donauwörth starten, wo um ca. 13 Uhr eine weitere Kundgebung geplant ist. Der Kreisobmann des Bauernverbands Donau-Ries Karlheinz Götz rechnet mit vielen Teilnehmern auch aus dem benachbarten Württemberg und aus Franken, was auch den Verkehr aus diesen Richtungen beeinträchtigen wird.

Landkreis Augsburg: Auch Augsburger Innenstadt betroffen

Die Polizei rechnet außerdem mit Verkehrsbehinderungen im Landkreis Augsburg: In Gersthofen soll gegen 6 Uhr ein Protestzug starten und zunächst in Richtung Westen bis Zusmarshausen fahren, bevor es über Horgau und die B300 in die Augsburger Innenstadt geht. Dort sind laut Polizei besonders im Bereich der Ackermann-Straße, rund um den Plärrer sowie in der Donauwörtherstraße in Oberhausen Verkehrsbeeinträchtigungen zu erwarten. Der Protestzug kehrt auf der gleichen Strecke zurück.

Ostallgäu: B12 zum Teil gesperrt

Außerdem wird die B12 zwischen Geisenried und Kraftisried im Ostallgäu von 8 bis 12.30 Uhr gesperrt. Eine Umleitung gibt es nicht, auch auf den Nebenstrecken und schon vor 8 Uhr und bis in den Nachmittag müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen.

Oberallgäu: Vor allem Nebenstraßen betroffen

Im Oberallgäu ist ein Traktorkorso zwischen Sonthofen und Immenstadt geplant. Der Konvoi soll abseits der B19 von Sigishofen über Sonthofen und Burgberg nach Immenstadt und wieder zurück nach Blaichach und Sonthofen führen, und zwar zweimal. Es kann, so heißt es vom Landratsamt, zu kurzzeitigen Sperrungen der Zu- und Abfahrten der B19 im Bereich Immenstadt-Rauhenzell kommen, um Rückstaus wartender Fahrzeuge auf die B19 zu vermeiden.

Behinderungen auch im Nahverkehr möglich

Auch im öffentlichen Nahverkehr müssen sich die Fahrgäste auf Behinderungen einstellen. Die Stadtwerke Augsburg rechnen mit Auswirkungen auf den Bus- und Straßenbahnverkehr.

Ampel-Koalition will Subventionen für Landwirte kürzen

Vor Weihnachten hat die Bundesregierung angekündigt, die Agrardiesel-Beihilfe und die Kfz-Steuer-Befreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Nach heftigen Protesten von Bauern lenkte die Regierung ein: Sie entschied, die Kfz-Steuerbefreiung doch nicht zu streichen und die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel nicht in einem Schritt, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg aufzuheben.