Bauern-Blockaden: Verkehrs-Chaos auch in Ostbayern erwartet

Blockierte Autobahn-Auffahrten, lange Demo-Züge mit Traktoren: Damit wollen Bauern am Montag in ganz Deutschland gegen geplante Kürzungen der Bundesregierung im Agrarbereich protestieren. Auch in Niederbayern und der Oberpfalz ist flächendeckend mit teils erheblichen Behinderungen im Berufs-und Schulverkehr zu rechnen, warnen die Landratsämter und Polizeipräsidien in der Region.

Auch Bundesstraßen- und Autobahnzufahrten zeitweise blockiert

Demnach haben die Bauern angekündigt temporär auch Auffahrten zu Bundesstraßen und Autobahnen zu blockieren. Das gilt insbesondere für die Zufahrten zur A3, zur A92 und zur A93 sowie für Zufahrten der Bundesstraßen B8, B12, alte B15, B15neu, B16, B20, B22, B85, B299, B301 und B388. Die Landwirte haben Sternfahrten zu verschiedenen Versammlungen geplant.

Viele Kundgebungen, Sternfahrten auch in größere Städte geplant

Auch in den größeren Städten wie Landshut, Straubing, Deggendorf, Passau, Regensburg, Cham, Amberg und Weiden beabsichtigen die Bauern sogenannte Bummelfahrten und Kundgebungen durchzuführen. Das heißt auch dort sind vor allem auf größeren Ausfallstraßen massive Behinderungen und lange Staus zu erwarten.

ÖPNV: Auch Busse werden im Stau stehen

Das führt dazu, dass auch die Linien- und Stadtbusse z.B. in Regensburg und Landshut im Stau stecken bleiben werden. So muss am Montag auch im ÖPNV mit Verspätungen gerechnet werden. Die angespannte Verkehrslage wird vermutlich den ganzen Tag andauern, weil die Bauern am Nachmittag und abends wieder zurückfahren, so die Behörden.

Auswirkungen auf Schulunterricht

Die Proteste der Landwirte werden voraussichtlich auch Auswirkungen auf den Schulunterricht haben. Die Schüler könnten angesichts von Straßenblockaden und Demonstrationen Schwierigkeiten haben, zum Unterricht zu kommen, erläuterte das Kultusministerium. Sie gelten als entschuldigt.

"Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können und über keine alternativen Fahrtmöglichkeiten verfügen, können ausnahmsweise dem Präsenzunterricht fernbleiben", teilte das Ministerium auf seiner Homepage mit. Allerdings müsse die Schule - ähnlich wie bei einer Krankmeldung - umgehend informiert werden.

Je nach Situation vor Ort hätten die Schulen auch die Möglichkeit zum Distanzunterricht. Eine landesweite Regelung bestehe nicht. Das Kultusministerium geht aber davon aus, dass einzelne Schulen davon Gebrauch machen. Eltern informieren sich am besten direkt bei der jeweiligen Schule.

