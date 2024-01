Bauernproteste: Wo sie in Bayern für Verkehrsprobleme sorgen

Aus Protest gegen Kürzungen im Agrarbereich wollen die Bauern am Montag an vielen Orten im Freistaat auf die Straße gehen. Zu einer zentralen Kundgebung in München werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Die Polizei rechnet mit Hunderten Traktoren, die in einer Sternfahrt zum Versammlungsplatz in der Innenstadt fahren wollen. Aber nicht nur in und rund um die Landeshauptstadt werden massive Verkehrsbehinderungen erwartet.

Massive Einschränkungen in Oberbayern

Im nördlichen Oberbayern rechnet die Polizei mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Allein in der Region Ingolstadt werden bis zu 2.000 Traktoren und Lastwagen bei diversen Protestfahrten und Korsos erwartet. Das trifft auch das Stadtgebiet Ingolstadt und den öffentlichen Nahverkehr. In der Region fahren die Demozüge bereits ab 5 Uhr morgens und beeinträchtigen damit den Berufs- und Schulverkehr. Mit Verkehrsbehinderungen wird auch wegen der sternförmigen An- und Abfahrt von Traktorkolonnen zur großen Versammlung um 11 Uhr in München gerechnet.

Wegen mehrerer angekündigter Demonstrationen von Landwirten ist ab 8 Uhr auch im Berchtesgadener Land mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf mehreren Strecken zu rechnen. Von Seiten des Bayerischen Bauernverbands ist zudem für Mittwoch, 10. Januar, in Bad Reichenhall eine weitere Demonstration angekündigt.

Wo in Franken Auffahrten zu Autobahnen dicht sind

In Unterfranken sollen von den Bauernprotesten vor allem die Auffahrten an den Autobahnen betroffen sein. Schwerpunkte sollen zum Beispiel die A3 im Raum Aschaffenburg, Würzburg und Kitzingen, die A7 im Raum Würzburg/Schweinfurt oder die A70 im Raum Schweinfurt/Haßberge sein. Polizei und Kommunen rechnen aber mit Aktionen im gesamten Regierungsbezirk. "Nach derzeitigem Sachstand sind eine Vielzahl von Personen zu erwarten, die auch mit ihren landwirtschaftlichen Fahrzeugen an den Versammlungen in Unterfranken teilnehmen werden", heißt es von der unterfränkischen Polizei. Die Bäuerinnen und Bauern haben bei den Behörden in Unterfranken mehrere Versammlungen offiziell angemeldet.

Auswirkungen in gleich mehreren Regionen wird die groß angelegte Sternfahrt mit Traktoren nach Biebelried im Landkreis Kitzingen haben. Wie die Stadt Würzburg mitteilt, starten die langsam fahrenden Fahrzeuge um etwa 14 Uhr in Volkach, Karlstadt, Giebelstadt und Werneck. Im Stadtgebiet von Würzburg wird es deshalb Behinderungen geben.

Für 6 Uhr war bereits eine Kundgebung an der A3 bei Würzburg-Heidingsfeld geplant. Wie das Landratsamt mitteilt, sind die Anschlussstellen Helmstadt, Kist, Heidingsfeld und Randersacker an der A3 betroffen – sowie die Anschlussstellen Gramschatzer Wald und Würzburg/Estenfeld an der A7.

Weiterer Schwerpunkt in Unterfranken werden die Auffahrten entlang der A3 im Raum Aschaffenburg sein. Die Auffahrt auf die Autobahn wird zwischen 6 und 16 Uhr nicht möglich sein, teilt das Landratsamt mit. Die Abfahrten sind aber frei. Wegen der Sternfahrt ist außerdem mit Problemen auf zahlreiche Bundesstraßen zu rechnen.

Um 15.30 Uhr starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen zudem mit ihren Traktoren von Großostheim nach Aschaffenburg – auch auf dieser Strecke wird es Staus geben. Eine weitere Fahrt startet um 17 Uhr von Hösbach Richtung Aschaffenburg. Für den Landkreis Aschaffenburg sind insgesamt 17 Versammlungen angemeldet.z

Auch im Raum Schweinfurt sind mehrere Versammlungen von Landwirtinnen und Landwirten angemeldet. Die Stadt Schweinfurt rechnet damit, dass vor allem die Auffahrten zur A70 mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen blockiert sein werden. Im Landkreis Schweinfurt gibt es weitere Aktionen, beispielsweise zwischen Gochsheim und Sennfeld, am Kreisverkehr in Werneck, in Stadtlauringen – oder an der A7 bei Wasserlosen. Im Landkreis Bad Kissingen wollen die Bäuerinnen und Bauern die Auffahrten an der A7 und der A71 mit ihren Gefährten verengen. Im Landkreis Haßberge könnte die Auffahrt zur A70 vielerorts nicht möglich sein.

Blockaden in Ostbayern - 500 Traktoren in Landshut erwartet

Ebenso ist in Niederbayern und der Oberpfalz fast flächendeckend mit teils erheblichen Behinderungen im Berufs- und Schulverkehr zu rechnen. Nach Angaben der Landratsämter und Polizeipräsidien haben die Bauern auch dort angekündigt, temporär Auffahrten zu Bundesstraßen und Autobahnen zu blockieren. Das gilt insbesondere für die Zufahrten zur A3, zur A92 und zur A93 sowie für die Zufahrten zu zahlreichen Bundesstraßen.

Durch die Protestaktionen wird es in und um die niederbayerische Bezirkshauptstadt Landshut zu wahrscheinlich massiven Behinderungen kommen. Die Landwirte wollen ab 6 Uhr früh mit bis zu 500 Traktoren auffahren und gegen die geplanten Subventionskürzungen protestieren. Bei den Protesten sollen auch die drei großen Auffahrten zur Autobahn A 92 in Altdorf, Landshut-Nord und Landshut-Essenbach jeweils in beide Fahrtrichtungen durch Traktoren blockiert werden. Die Blockaden dürfen jedoch eine Dauer von zehn Minuten am Stück nicht überschreiten. Danach müssen die Traktoren jeweils für mindestens zehn Minuten weggefahren werden, damit der Verkehr wieder fließen kann. So wurde es in einem Kooperationsgespräch zwischen den Versammlungsleitern, den Ordnungsbehörden sowie der Polizei in Landshut vereinbart. Die Autobahnabfahrten dürfen nicht blockiert werden.

Ab 10 Uhr ist auf dem Landshuter Messegelände die zentrale Abschlusskundgebung mit rund 500 Landwirten und deren Traktoren geplant. Rund um das Messegelände ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Auch in anderen größeren Städten wie Straubing, Deggendorf, Passau, Regensburg, Cham, Amberg und Weiden beabsichtigen die Bauern sogenannte Bummelfahrten und Kundgebungen durchzuführen.

Wo es in Schwaben Verkehrsprobleme gibt

Ebenfalls sind im Nördlinger Ries am Montagmorgen bereits viele Landwirte mit ihren Traktoren unterwegs. In Nördlingen findet um 10 Uhr auf der Kaiserwiese eine Kundgebung statt, im Anschluss wollen die Landwirte im Konvoi von dort nach Donauwörth fahren, wo um 13 Uhr eine weitere Kundgebung geplant ist.

In Schwaben wird zudem die B12 heute zwischen 8 und 12.30 Uhr komplett gesperrt. Betroffen ist ein Teilstück der Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Geisenried und Kraftisried in beiden Richtungen. Das teilte das Landratsamt Ostallgäu mit. Autofahrern wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren und eventuell auch mehr Zeit einzuplanen. Durch an- und abfahrende Traktoren aus dem gesamten Landkreis seien auch auf den Nebenstraßen Behinderungen zu erwarten. Eine Umleitung sei nicht ausgeschildert.

Landwirte, Spediteure und Handwerker protestieren

Protestierende Landwirte, Spediteure und Handwerker machen sich auch aus der Region Bayreuth am Montagmorgen auf den Weg zum Volksfestplatz in Bayreuth. Sie sammeln sich an sechs Orten im Landkreis und starten von dort gemeinsam um 10 Uhr. Auf dem Bayreuther Volksfestplatz wird es zwischen 13 Uhr und 15 Uhr mehrere Redebeiträge geben. Während der Sternfahrt und nach 15 Uhr rechnet die Polizei auf den Straßen nach und aus Bayreuth heraus mit Behinderungen.

In Bamberg plant der Bayerische Bauernverband für Montag eine Großdemonstration. Die Kundgebung beginnt um 11 Uhr an der Brose-Arena. Die Landwirte fahren zuvor mit Traktoren und Schleppern in Zehner-Gruppen aus dem Landkreis Bamberg und aus Forchheim in die Stadt hinein. Betroffen sind auch im Landkreis Bamberg einige Zufahrten zu Autobahnanschlussstellen, die zwischen 6 Uhr und 8 Uhr mit Traktoren besetzt werden. Es handelt sich an der A73 um die Anschlussstellen Breitengüßbach-Nord und -Mitte sowie Memmelsdorf. An der A70 sind die Anschlussstellen Hirschaid und Viereth-Trunstadt betroffen.

In Mittelfranken erwartet die Polizei vor allem im Bereich der A3 ganztags Verkehrsbehinderungen durch Landwirte und ihre Maschinen. "Meiden Sie generell die großen Straßen", sagte der Polizeisprecher. "Die S-Bahn ist eine gute Alternative."

Auffahrt zur A3 am Morgen unangemeldet blockiert

Angesichts der erwarteten Verkehrsblockaden von Landwirten in Bayern hat die Polizei an die Menschen appelliert, mehr Zeit für den Arbeits- und Schulweg einzuplanen. Erwartet werden vielerorts Verkehrsbehinderungen, vor allem in der Nähe von Autobahnen.

Die Polizei bittet die Landwirte und Veranstaltungsteilnehmer in Bayern unterdessen, bei ihren Protesten am Montag nicht gegen Abmachungen zu verstoßen. "Bitte haltet euch an die Vorgaben sowie an die getroffenen Vereinbarungen und haltet die Rettungswege frei", schrieb etwa die Polizei Oberfranken auf der Plattform X (ehemals Twitter).

In Mittelfranken beispielsweise blockierten Traktoren am Morgen eine halbe Stunde lang bei Erlangen-Frauenaurach unangemeldet eine Auffahrt zur A3, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Fahrer seien daraufhin gebeten worden, die Aktion zu beenden und sich an den angemeldeten Protesten zu beteiligen.

Aus Protest gegen Kürzungen im Agrarbereich wollen Bauern an vielen Orten im Freistaat auf die Straße gehen. Die Proteste richten sich gegen Sparpläne der Bundesregierung bei Agrardiesel und der Kfz-Steuer.

Mit Informationen von dpa.