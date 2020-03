Bekomme ich in Quarantäne weiterhin Lohn bezahlt oder muss ich mir Urlaub nehmen? Was es bedeutet, wenn Ihr Arbeitsplatz von Corona betroffen ist oder Sie in Quarantäne müssen, erklärt BAYERN 1 Rechtsexperte Kay Rodegra. [mehr - zum Artikel: Quarantäne Arbeit - Corona: Ihre Rechte am Arbeitsplatz ]