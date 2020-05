Corona in Bayern

Corona in Asien

China-Experte Frank Sieren beschreibt die krassen Methoden, mit denen in Asien Corona-Patienten überwacht werden und verrät, welche Chancen und Risiken der wirtschaftliche Aufschwung in China für uns bietet. Und Sänger Peter Maffay berichtet über einen wichtigen Brief an die Bundeskanzlerin.