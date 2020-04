Corona in Bayern

Birgt Joggen möglicherweise doch eine Ansteckungsgefahr?

BR-Wissenschaftsredakteurin Anne Kleinknecht erklärt, warum Joggen möglicherweise doch ein Ansteckungsrisiko birgt und blickt nochmals auf die umstrittene Studie von Heinsberg. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki verrät, wie er in den USA mit der Krise umgeht, um wen er sich in Deutschland Sorgen macht und wie er fit und zuversichtlich bleibt. Psychologe "Doc Pablo" setzt heute auf kreative Küche und Rezepte aus der Kindheit als Seelentröster in Zeiten von Corona.