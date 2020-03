Quarantäne Arbeit Corona: Ihre Rechte am Arbeitsplatz

Bekomme ich in Quarantäne weiterhin Lohn bezahlt oder muss ich mir Urlaub nehmen? Was es bedeutet, wenn Ihr Arbeitsplatz von Corona betroffen ist oder Sie in Quarantäne müssen, erklärt BAYERN 1 Rechtsexperte Kay Rodegra.

Wer zahlt meinen Lohn, wenn ich nicht zur Arbeit darf?

Wenn es in Ihrem Kollegenkreis einen Corona-Fall gibt, dann werden Sie in Quarantäne geschickt, auch wenn Sie gesund sind. Als Arbeitnehmer brauchen Sie aber keine Angst vor Lohnausfall haben. In diesem Fall bekommen Sie Ihr Gehalt einfach weiterbezahlt, erklärt BAYERN 1 Rechtsexperte Kay Rodegra.

Der Arbeitgeber wiederum hat einen Anspruch auf Entschädigung, so besagt es § 56 im Infektionsschutzgesetz. Er muss sich mit der anordnenden Behörde, dem Gesundheitsamt in Verbindung setzen und bekommt dann den Ausfall bezahlt.

Als Arbeitnehmer können Sie von Ihrem Arbeitgeber auch nicht in Zwangsurlaub geschickt werden. „Das Betriebsrisiko einer Firmenschließung liegt beim Arbeitgeber. Als Arbeitnehmer verlieren Sie Ihren Lohnanspruch nicht“, so Rodegra. Wenn Sie tatsächlich selbst erkranken, dann gelten die allgemeinen Regelungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes.

Ein Selbständiger, der einen Ausfall aufgrund einer gegen ihn verhängten Maßnahme nach dem Infektionsschutzgesetz erleidet, hat ebenfalls Anspruch auf Verdienstausfall. Die Berechnung erfolgt nach dem Infektionsschutzgesetz grundsätzlich auf der Basis der letztjährigen Einkünfte laut Steuerbescheid.

Wer ordnet Quarantäne an?

Grundsätzlich darf Sie Ihr Arbeitgeber bei einem Verdacht nach Hause oder zum Arzt schicken. Bewahrheitet sich der Verdacht, müssen Sie Ihren Arbeitgeber informieren und dieser wiederum die zuständigen Behörden, wenn diese nicht schon vom behandelnden Arzt informiert worden sind. Die Behörden entscheiden über Quarantäne-Maßnahmen.

Es gibt klare Vorgaben des Bundesministeriums für Gesundheit, welche Krankheiten meldepflichtig sind. Bei vier Virus-Infekten ist zudem automatisch Quarantäne vorgesehen, die aber in Deutschland sehr selten vorkommen. Dabei handelt es sich um Cholera, Gelbfieber, Pest und Pocken. Dies wurde von der WHO festgelegt. Eine Isolierung von Patienten mit Infektionen durch multiresistente Keime kann ebenfalls angeordnet werden. Bei hochansteckenden Infektionskrankheiten, die sich schnell über große Gebiete ausbreiten können, gibt das Bundesministerium eine entsprechende Meldung und Handlungsanweisung heraus. So geschehen aktuell beim Corona-Virus. Die Quarantäne kann je nach Krankheit in den eigenen vier Wänden oder auch in einer geeigneten Einrichtung erfolgen.

Was darf ich in Quarantäne und wer überprüft mich?

"Quarantäne heißt wirklich: Ich muss zu Hause bleiben. Ich kann wirklich nicht mit meinem Hund Gassi oder einkaufen gehen. Da muss ich wirklich andere um Hilfe bitten." BAYERN 1 Rechtsexperte Kay Rodegra

Quarantänemaßnahmen werden überwacht. Wenn ein ganzer Ort unter Quarantäne gestellt wird kontrolliert die Polizei alle Einwohner. Einzelfälle werden nur dann vom Gesundheitsamt geprüft, wenn es den verdacht gibt, dass Sie sich nicht an die Quarantäne halten.

Was passiert, wenn ich im Urlaub in Quarantäne muss?

Alles was Sie tun müssen, ist Ihren Arbeitgeber sofort zu informieren, dass Sie nicht rechtzeitig zurückkommen. Da es ein unverschuldetes Fernbleiben von der Arbeit ist, wird Ihnen zumindest für ein paar Tage der Lohn weiter bezahlt. Allerdings kann diese Regelung in Ihrem Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag ausgeschlossen sein. In diesem Fall wären Sie unbezahlt freigestellt.

Alle Gesundheitsfragen zum Corona-Virsu beantwortet Virologin Ulrike Protzer.