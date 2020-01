Mundschutz Was bringt es, jetzt eine Atemschutzmaske zu tragen?

Corona-Viren, Grippe-Viren, Erkältungen: Ist es gerade sinnvoll, eine Atemschutzmaske in der Öffentlichkeit zu tragen? Das sagen die Experten dazu.

Man sieht die Bilder aus chinesischen Städten: Die Menschen tragen zum großen Teil Atemschutzmasken, um sich nicht mit dem Corona Virus anzustecken. In Bayern gibt es aktuell einen Patienten im Landkreis Starnberg, der sich bei einer chinesischen Kollegin mit dem Virus angesteckt hat. Ist es wirklich sinnvoll, dass auch wir Atemschutz-Masken als Schutz gegen Corona- oder auch Grippeviren zu tragen?

Mundschutz gegen Viren - schützt das gegen Ansteckung?

Die Mediziner raten generell nicht dazu, Atemschutzmasken in der Öffentlichkeit zu tragen: Sogenannte chirurgische Gesichtsmasken sind laut Bernd Salzberger, dem Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie vom Universitätsklinikum Regensburg, zufolge nicht zum Schutz vor Ansteckungen gemacht: Vielmehr sollen sie dafür sorgen, dass keine möglicherweise infektiösen Tröpfchen aus dem Atemtrakt von Chirurgen in das Operationsgebiet gelangen, sagte der Mediziner der Deutschen Presseagentur.

Es mache Sinn, zum Beispiel als Grippekranker eine Maske zum Schutz anderer Menschen zu tragen. "Aber der Schutz vor einer Infektion von außen ist sehr, sehr schlecht damit", sagte Salzberger weiter.

Mundschutz - Vorteile bei der Hygiene

Einen Mundschutz zu tragen, kann sinnvoll sein, um unsere Umwelt zu schützen oder aber, weil wir uns damit seltener im Gesicht berühren. Das tun wir normalerweise bis zu 15 Mal in der Stunde und übertragen damit Krankheitserreger.

Mundschutz gegen Corona-Viren

Dr. Martin Hoch von der Taskforce Infektiologie des bayerischen Gesundheitsministeriums, hält es nicht für sinnvoll, einen Mundschutz in der aktuellen Lage zu tragen. Er empfiehlt gegen eine Ansteckung mit Corona-Viren normale Hustenhygiene (also in die Armbeuge zu niesen und husten) und häufiges Händewaschen.

Das müssen Sie über die Lungenkrankheit aus Asien wissen: alle Informationen zum Corona-Virus.