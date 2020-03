Mundschutz selber nähen Zahnärzte aus Neuburg a.D. nähen Mundschutze selbst

Erfinderisch in der Corona-Krise: Zwei Zahnärzte aus Neuburg a.D. nähen ihren Mundschutz selbst. Wie sie vorgehen und welchen Stoff sie verwendet haben.

Es ist nicht einfach, in der Corona-Krise an Mundschutzmasken zu kommen. Zwei Zahnärzte, Dr. Michael Rotter und seine Frau Dr. Bernadette Rotter aus Neuburg a.d. Donau, nähen deswegen ihren Mundschutz jetzt selbst. Wie sie vorgehen, hat Dr. Michael Rotter BAYERN 1 Moderator Marcus Fahn erklärt: "Wir haben uns am Wochenende hingesetzt, meine Frau, meine Schwiegermutter und ich, und haben tatsächlich 100 Mundschutze schon genäht. Wir nutzen jede freie Minute, weil das wird eng."

Dr. Rotter beim Nähen der Mundschutze.

Zur Einordnung sagt der Zahnmediziner im Interview mit BAYERN 1: "Mir ist ganz klar, dass das, was wir nähen, kein Medizinprodukt nach RKI-Maßstäben ist. Aber: Besser ein mehrlagiger, selbst genähter Mundschutz, den ich alle paar Stunden wechsle und dann mit 95 Grad wasche, als gar keiner. Wir werden diese Mundschutze im Notfall verwenden." Er weiß, dass auch viele andere Praxen ein Problem damit haben, noch Mundschutze zu bekommen.

Mundschutz selber nähen - welcher Stoff eignet sich

So haben sie sich ans Werk gemacht: Mit einem Schnittmuster aus dem Internet von sewsimple haben sie die Masken genäht. "Wir haben einen Aktivstoff, einen Köpertex-Stoff, genommen, der sehr gut dafür geeignet ist. Er ist sterilisierbar, kochbar und wiederverwendbar", so Dr. Michael Rotter.