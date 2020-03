Warum Seife so gut gegen Viren wirkt Seife ist die beste Waffe - auch besser als manche Hand-Desinfektionsmittel

Er hat die Seife als wirksame Waffe im Internet gefeiert und wurde dann selbst vom Feedback überrascht: Pall Thordarson, Chemieprofessor an der Uni New South Wales in Sydney, hatte per Twitter genau erklärt, was passiert, wenn Seife und ein Virus wie das Coronavirus aufeinandertreffen.

Seife ist deswegen so effektiv, weil sie die schützende Lipidschicht der Viren, die das Erbgut der Viren enthält, angreift - und auflöst: Das Virus falle zusammen wie "ein Kartenhaus" und werde inaktiv, schreibt Thordarson. Und das kann Flüssigseife ebenso bewirken wie das gute alte Seifenstück.

Das funktioniert so: Ein Virus besteht aus Proteinen, seiner Erbsubstanz (RNA) und Lipide. Es wird von einer Lipidschicht quasi ummantelt. "Seife enthält fettähnliche Substanzen, sogenannte Amphiphile, von denen einige strukturell den Lipiden in der Virusmembran sehr ähnlich sind. (...). Die Seife 'löst' effektiv den Klebstoff auf, der das Virus zusammenhält", so der Chemiker. Allerdings braucht es einige Zeit, bis die Seife auf unserer Haut mit ihrer speziellen faltigen Oberfläche ihre chemische Arbeit tut - mindestens 20 Sekunden. Daher empfehlen alle Hygiene-Experten auch, sich die Hände 20 bis besser 30 Sekunden sorgfältig einzuseifen.

Die Wassertemperatur ist dabei unwichtig: Händewaschen mit kaltem oder warmem Wasser

Wann wir Hand-Desinfektionsmittel benutzen können

Seife wirkt sehr gut gegen Viren - braucht aber 20 Sekunden, um ihre Arbeit zu tun.

Sie sind kaum mehr zu kriegen und werden im Internet zum Teil zu absurden Summen verkauft: Hand-Desinfektionsmittel. Sie sind nur sinnvoll, wenn sie "viruzid" wirken und mehr als 60 Prozent Alkohol enthalten. Sie können wir verwenden, wenn es weit und breit keine Möglichkeit gibt, sich mit Seife die Hände zu waschen - das sagt die US-Bundesbehörde CDC.

Chemieprofessor Thordarson hält Seife immer für die bessere Option, er schreibt auf Twitter: "Desinfektionsmittel oder Flüssigkeiten, Tücher, Gele und Cremes, die Alkohol (und Seife) enthalten, haben ähnliche Wirkungen, sind jedoch nicht ganz so gut wie normale Seife."