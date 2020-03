GemeinsamSindWirStark Bayern hält zusammen: Ihre Geschichten

Niederbayern: Die Freiwillige Feuerwehr in Aufhausen (bei Landau/Isar) hilft Senioren und Kranken

Eine starke Initiative hat der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Markus Renner, in Aufhausen gestartet: Weil es in dem 800-Seelen Dorf in der Nähe von Landau an der Isar nur noch einen kleinen Bäcker gibt und der nächste Supermarkt acht Kilometer entfernt ist, hat er nahezu über Nacht eine "Versorgungs-Aktion" für ältere und chronisch kranke Menschen in Aufhausen gestartet und Flyer verteilt, in denen Einkaufshilfe etc. angeboten wurde. Innerhalb einer Viertelstunde haben sich allein aus den Reihen der Feuerwehr elf weitere Helfer gemeldet. Wir finden diese Initiative klasse - nicht abwarten, sondern selber anpacken. Danke an die Freiwillige Feuerwehr Aufhausen!

Mittelfranken: 1. FC Nürnberg schickt "Club-Einkaufshelfer" los

Der 1. FCN unterstützt mit seiner Aktion "Club-Einkaufshelfer" Menschen aus Risikogruppen im Raum Nürnberg: Club-Mitarbeiter und Fans der Ultras Nürnberg und ihr "Nordkurve für Nürnberg e. V." liefern über eine Hotline bestellte Lebensmittel. Die Einkaufshelfer tragen durchgängig Handschuhe und Mundschutz und stellen die Einkäufe vor der Haustür ab; das Geld muss in einem Briefumschlag übergeben werden. Hut ab für diese Initiative!

Gute Idee aus Oberbayern: Claude macht einen "Küchenschrank-Rausputz"

"Ich habe meine Küchenschränke durchgesucht und festgestellt, es sind viele Lebensmittel dabei, wie z.B. Polenta oder schwarze Linsen, die ich mal gekauft und nicht benutzt habe", schreibt uns Claude aus Unterhaching. Er hat sich jetzt dafür eigens Rezepte zusammengesucht und nützt die Zeit, um die alten Vorräte zu verkochen. Wir wünschen gutes Gelingen und guten Appetit.

Oberfranken: Ruth aus Schweninfurth hat eine tolle WhatsApp-Idee

Eine gute Idee hat uns Ruth aus Schweinfurt geschickt: "Ich habe in meinem Whatsapp-Status die Nachricht eingestellt, dass sich "meine Kontakte" melden sollen, falls sie erkrankt sind und Hilfe beim Lebensmittelkauf brauchen. Wenn viele Personen ihre Kontakte ebenfalls entsprechend informieren, ist sehr schnell ein großer Personenkreis abgedeckt. Gemeinsam sind wir stark!" Das sind wir, Ruth - erst recht durch Menschen wie Sie!

Oberbayern: Erika sagt Dankeschön

"Ich denke es ist an der Zeit, allen VerkäuferInnen wie auch KassiererInnen, den Mitarbeitern in Arztpraxen und Apotheken ganz herzlich zu danken", schreibt uns Erika aus Erding. "Sicher sind unter ihnen viele, die auch am liebsten sich und ihre Familien zu Hause schützen würden und heute unter Umständen vor dem Problem standen, wohin bringe ich mein Kind? DANKE an Euch!" Danke Ihnen, Erika, und wir schließen uns an!