Corona Hotline Diese Telefonnummern bieten Hilfe in der Corona-Krise

Der Coronavirus sorgt bei vielen für Unsicherheit und vor allem Fragen. An diesen Stellen können Sie sich informieren, wenn Sie einen Verdacht haben oder als Vorerkrankter nachfragen möchten. Auch für Menschen mit Behinderungen gibt es entsprechende Angebote.

Verdacht auf Ansteckung mit Corona

Gehen Sie nicht unangemeldet zum Hausarzt oder ins Krankenhaus. Wenden Sie sich zunächst telefonisch an Ihren Hausarzt oder wählen Sie die 116117 - die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes-, wenn Sie die Sorge haben, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben.

Bundesweite Hotlines zum Thema Corona

Für Fragen zu Patientenrechten und Gesundheitsthemen können Sie sich an die Unabhängige Patientenberatung Deutschland - 0800 011 77 22 - wenden. Aktuell wird telefonisch derzeit von montags bis freitags, 8.00 bis 18.00 Uhr beraten.

Eine weitere telefonische Anlaufstelle zu Fragen zum Coronavirus ist das Bürgertelefon des Bundesministerium für Gesundheit - 030 346 465 100. Erreichbar ist diese Nummer montags bis donnerstags, 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags, 8.00 bis 12.00 Uhr. Ebenfalls zur Verfügung steht die Allgemeine Erstinformation und Kontaktvermittlung - Behördennummer 115 (www.115.de).

Verunsicherte Bürger können sich zu möglichen Infektionen mit dem Coronavirus auch bei der Coronavirus-Hotline des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) - Tel. 09131 6808-5101 - beraten lassen.

Regionale Ansprechpartner in Bayern

Unsere Kollegen von BR24 haben die regionalen Ansprechpartner für Oberbayern, Niederbayern, Schwaben und Unterfranken zusammengetragen. Hier finden Sie Telefonnummern von Landrats- und Gesundheitsämtern.

Hilfe für Menschen mit Behinderungen

Den Beratungsservice für Gehörlose und Hörgeschädigte erreichen Sie per Fax: 030 / 340 60 66 – 07, per E-Mail unter info.deaf@bmg.bund(dot)de und info.gehoerlos@bmg.bund(dot)de. Eine Videosprechstunde bietet das Gebärdentelefon an.