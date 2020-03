Ministerpräsident Söder live bei BAYERN 1 Stellen Sie hier Ihre Frage zu Corona

Am Dienstagmorgen beantworten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml die Fragen von Moderator Marcus Fahn und der BAYERN 1-Hörerinnen und Hörer. Reden Sie mit, stellen Sie Ihre Frage:

Die Öffnungszeiten von Gastronomiebetrieben sind verkürzt, Lebensmittelgeschäfte können dafür länger öffnen. Kinos, Schwimmbäder, Bars werden geschlossen, Veranstaltungen abgesagt - das öffentliche Leben in Bayern kommt weitgehend zum Erliegen. Aber genau das ist der Plan, um zu verhindern, dass die Zahl der Infektionen mit Corona schnell weiter ansteigt. So hat es der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Montag auf einer Pressekonferenz angekündigt.

Viele Menschen stehen vor großen Schwierigkeiten, sind unsicher, haben Fragen. Und die möchten wir beantworten, zusammen mit dem Ministerpräsidenten und der Gesundheitsministerin am Dienstagmorgen bei Marcus Fahn auf BAYERN 1. Schicken Sie uns hier Ihre Frage: