Coronavirus Reiserücktritt Kann ich wegen Corona eine Reise stornieren?

Kann ich die Reise stornieren? Wie kulant sind die Reiseveranstalter?

"Stornieren kann man immer, aber dann fallen in der Regel Stornokosten an. Einige Reiseveranstalter sind kulant und bieten Umbuchungen an, aber müssen sie nicht. Erst wenn es zu erheblichen Beeinträchtigungen oder Gefahren kommt oder eine offizielle Reisewarnung* ausgesprochen wird für das Zielgebiet einer Reise oder in unmittelbarer Nähe. Dann sieht das Reisevertragsrecht nämlich vor, dass ein Fall von sogenannten unvermeidbaren außergewöhnlichen Umständen vorliegt, der dazu berechtigt, kostenfrei die Reise abzusagen."

"Wer nur aus Sorge vor dem Coronavirus seine Reise absagt, dem hilft seine Reiserücktrittkostenversicherung nicht. Das ist kein Versicherungsfall. Wenn ich allerdings tatsächlich am Coronavirus erkrankt und damit nicht reisefähig bin - das ist dann ein Fall für die Reiserücktrittskostenversicherung."

* vom Auswärtigen Amt; Anm.d.Red.

Wenn ich im Urlaub in den USA an Corona erkranke - übernimmt die Krankenkasse die Kosten, wenn ich eine Auslandskrankenversicherung mit Reiserücktransport habe?

"Die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt das nicht, und zwar nicht, weil es sich um das Coronavirus handelt, sondern weil es in den USA ist. Da greift die gesetzliche Krankenversicherung gar nicht. Darum ist es ganz wichtig, eine Auslandskrankenversicherung zu haben. Und wenn man dann im Ausland behandlungsbedürftig ist - genau dafür greift diese Auslandskrankenversicherung. Ob der Rückflug mitversichert ist, hängt davon ab, wie schwer man erkrankt ist - also ob ein Rückflug medizinisch sinnvoll oder notwendig ist. Für diese Fälle ist diese Auslandskrankenversicherung dann da - unabhängig vom Coronavirus."

In Bayern haben einige Schulen die Skilager abgesagt. Die Eltern haben das ja längst im Voraus bezahlt – bleiben die Eltern auf den Kosten sitzen?

"Da kommt es darauf an: Liegen bestimmte Gefahren vor? Gibt es eine Reisewarnung, die dazu berechtigt, eine Pauschalreise kostenfrei abzusagen? Das sehe ich eben nicht so bei Skireisen, denn die Skigebiete sind nicht von einer besonderen Gefahrenlage betroffen - so dass hier wohl Stornokosten bei den betroffenen Eltern hängenbleiben werden."

Wie ist das, wenn man wegen Corona in häusliche Quarantäne muss? Bekomme ich weiter Gehalt? Zu Fragen rund um Arbeitsrecht und Corona lesen Sie: "Corona - Ihre Rechte am Arbeitsplatz"